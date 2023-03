Escazú celebró a lo grande los 40 años del Día del Boyero

La actividad es una de las más tradicionales en el cantón josefino. (Jorge Castillo)

La municipalidad de Escazú celebró el 40 aniversario del Día del Boyero, este domingo 12 de marzo, en la que búfalos, bueyes, vaquillas y coloridas carretas llenaron de alegría las principales calles del cantón josefino.

El tradicional recorrido salió a las 10:30 a. m., del palacio municipal y finalizó en la plaza de San Antonio, donde los pobladores recibieron a los participanmtes y se realizaron las premiaciones.

Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú, manifestó que “el pueblo escazuceño y el pueblo boyero se muestra muy satisfecho por poder alcanzar está magna celebración, con 40 años de historia y de tradición en donde precisamente estos 40 años la municipalidad de Escazú ha sido la dedicada por todo el trabajo que se hace entre la comisión del boyero, la comunidad y el gobierno local. Nos sentimos muy satisfechos”.

En esta celebración se pudo observar a animalitos desde los 8 meses de nacido, hasta unos con más de 10 años de vida.

En la actividad se contó con la participación de la viceministra de cultura, Vera Beatriz Vargas León.

“Llegar a 40 años no es fácil para ninguna comunidad eso solo se consigue con la perseverancia, con el esfuerzo de todas las partes desde el apoyo del gobierno local y del gobierno central al igual que los medios de comunicación, y creo que hoy es un día de fiesta nacional”, señaló Vargas.

De igual manera agregó que esto se debe a “40 años de trabajo de logística, este de trabajo conjunto de inversión por parte del gobierno local, este año estamos invirtiendo un poco más de 40 millones de colones en todo lo que tiene que ver temas de alimentación, de logística, de seguridad de todo lo que tiene que ver con los grupos musicales, porque no es hoy, sino que tenemos más de 8 días de venir ya con esta celebración en donde hemos hecho una serie de actividades hermosas”, detalló.

LEA MÁS: ¿Perros en un concierto? Si es amante de los animales esto le va a interesar

Este año el día del boyero fue dedicado a tres ciudadanos: un chiquito de 6 años, una adolescente de 17 años y a uno de los boyeros que ha participado durante estos 40 años de tradición.

Alexander Córdoba León, es un niño de 6 años a quien la organización dedicó esta celebración y quien iba acompañado por su papá y su pequeña carreta.

“Alexander participa desde que tenía seis meses de nacido conmigo, yo tengo 26 años de participar, somos de San Antonio de Escazú y hoy traemos unos animalitos pequeños de ocho meses de nacidos”, explicó André Córdoba, padre del boyerito dedicado.

Córdoba además agregó que ha participado desde que “tengo 26 años y él prácticamente quede los 6 años porque desde tres meses él ya andaba conmigo y yo le daba el mecatico ahí y yo lo llevaba todo alzadito”.

Ni las cuestas fueron excusa para Alexander Córdoba en desfilar en la actividad como uno de los dedicados. (Jorge Castillo)

De igual manera, Rosaura Sandís Solís, la joven dedicada de este año, expresó a La Teja que para ella es un orgullo este reconocimiento.

“Tengo toda la vida de participar en este evento, me siento muy orgullosa, contenta y agradecida con la organización por haberme escogido”, refirió.

Por otro lado, el señor con más años de participar es Diego Sandí Sandí, quien tiene 59 años de ser boyero.

“Desde los siete años yo soy boyero y tengo 66. Cada día me emociono más con estos animales, los quiero mucho como me críe con ellos entonces estoy muy agradecido. He participado durante los 40 años, nosotros, mis hermanos y yo, fuimos los primeros boyeros y somos los únicos boyeros viejos que quedamos vivos”, comentó Sandí.

Rosaura no escondió su felicidad en el desfile mientras lucía su condecoración de dedicada. (Jorge Castillo)

Celebración del 40 aniversario

En esta ocasión la muni realizó durante las primeras dos semanas de marzo actividades en alusión a los 40 años, finalizando con el tradicional recorrido del boyero este domingo.

En este evento se hicieron presentes alrededor de 300 carretas de boyero de distintas partes del país, para participar de esta tradicional fiesta.

Una de las actividades importantes que realizó la municipalidad durante esta celebración del 40 aniversario fue la Inauguración de la plaza del Boyero, en Escazú centro.