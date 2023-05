Escolar de San Sebastián: “Quiero ser presidenta para luchar contra el bullying”

Jelani Mora Aguilar tiene 10 años, está en quinto grado (en la sección 5-3) de la Escuela Central de San Sebastián en San José y este 19 de mayo luchará por ser la próxima presidenta de ese centro educativo.

Sabe que la tiene difícil porque el partido de sexto grado está muy fuerte, pero ella se levantó este viernes con todo el positivismo y la alegría necesaria para dar una gran lucha democrática en las urnas y convertirse en presidenta.

“Quiero ser presidenta de mi escuela para luchar contra el bullying. Estoy convencida de que aumentando la educación en cada estudiante podremos lograr que en nuestra escuela no tengamos ni un solo caso de bullying, para eso, espero realizar varias campañas educativas en todos los niveles.

Jelani quiere ser presidenta, entre otras cosas, para que en su escuela se den clases de Lesco en todos los grados. (Cortesía)

“Siendo presidenta voy a trabajar para que las zonas verdes en la escuela estén bien limpias y que así todos podamos disfrutarlas. Otro proyecto que tengo es el de hacer ventas para conseguir el dinero suficiente y que por primera vez tengamos, en la historia en la escuela, un profesor de Lesco (Lengua de Señas Costarricense)”, nos cuenta Jelani muy motivada.

LEA MÁS: Doctora denuncia que en Costa Rica hay dentistas poniendo bótox como procedimiento estético

El partido de esta candidata a presidenta se llama LEO (Lealtad Estudiantil Organizada) y la bandera tiene tres colores: rojo, representando la sangre de nuestros antepasados quienes lucharon por nuestra libertad; blanco, que representa la paz y la pureza, y amarillo, que representa la felicidad.

Un símbolo nacional, el perezoso, es la mascota de LEO, en representación de la abundante fauna que hay en el país.

En la Escuela Central de San Sebastián se vive con tremenda alegría la época de elecciones estudiantiles. (Cortesía)

“Es mi primera vez participando en unas elecciones y me encanta la experiencia. He tenido que trabajar mucho todos los días, eso me ha hecho entender el esfuerzo que se necesita para mantenernos siendo un país democrático y libre. Siento que esforzándome como candidata estoy aportándole un granito de arena a la democracia del país”, asegura la pequeña candidata.

El partido LEO lo completan: Ezequiel Calderón, candidato a vicepresidente; Victoria Flores, secretaria; Alexander Jiménez, tesorero; Monserrat Alvarado, fiscal; Caleb Lanzoni, vocal 1 y Scarleth Torres, vocal 2.

El debate, dice Jelani, estuvo rudísimo, siente que le fue bien por eso está muy positiva. (Cortesía)

En los más de 5 mil centros educativos de todo el país, este viernes 19 de mayo hay elecciones estudiantiles.

El Ministerio de Educación confirmó que a partir de las siete de la mañana se abren las urnas electorales y que participan más de un millón de estudiantes, quienes decidirán entre más de 10.000 partidos políticos estudiantiles. Hay más de 65 mil candidatos en los diferentes puestos.