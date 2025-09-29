Esta es la historia detrás del rescate de la danta en gestación en Heredia

Veterinario nos contó la historia detrás del rescate de la danta. foto: Toucan Rescue Ranch. (Toucan Rescue Ranch/Toucan Rescue Ranch)

Un rescate lleno de tensión, esperanza y amor por la naturaleza permitió salvar la vida de una danta de 250 kilos que, además, estaba en estado de gestación.

El pasado jueves, personal del Toucan Rescue Ranch, con apoyo de la Estación de Bomberos de Santo Domingo, logró liberar al animal que había caído en un pozo de casi cuatro metros de profundidad en calle Caricias, en San Isidro de Heredia.

La Teja conversó con Andrés Saénz Bräutigam, veterinario del centro de rescate ubicado en San Isidro de Heredia, quien relató cómo se vivió la emergencia.

En el rescate de la danta trabajó personal del santuario y otros departamentos. foto: Toucan Rescue Ranch. (Toucan Rescue Ranch/Toucan Rescue Ranch)

“Mientras estábamos estabilizando a un bebé perezoso que había sido atacado por unos perros, nos llegó la alerta de la danta. De inmediato, nos alistamos para atender la situación”, comentó el especialista.

Según Saénz, el operativo fue rápido gracias a la unión de varios integrantes del santuario y de los bomberos.

“Duramos, aproximadamente, tres horas en el rescate. Nosotros conocemos la fisiología del animal y sabíamos que podía resistir, pero aun así había que coordinar esfuerzos, preparar materiales y resolver la situación con cuidado”, explicó.

Andrés Saénz contó que el rescate fue de unas tres horas. foto: Toucan Rescue Ranch. (Toucan Rescue Ranch/Toucan Rescue Ranch)

En el lugar participaron miembros de diferentes departamentos de Toucan Rescue Ranch, además del valioso apoyo de Bomberos de Costa Rica. Incluso, personal del SINAC se presentó para verificar que la liberación terminara de manera exitosa.

La danta fue liberada en el bosque. foto: Toucan Rescue Ranch. (Toucan Rescue Ranch/Toucan Rescue Ranch)

Para Andrés y su equipo, cada rescate es una misión que asumen con entrega total.

“Nosotros queremos mucho nuestra fauna y es importante protegerla de todas las maneras. Una danta es un animal impresionante y representa una de las últimas especies de fauna silvestre del país. Poder ayudarla y regresarla a la montaña es algo muy conmovedor”, expresó.

Andrés Saénz estuvo a cargo del rescate de la danta. foto: Toucan Rescue Ranch. (Toucan Rescue Ranch/Toucan Rescue Ranch)

El veterinario asegura que, cuando se trata de salvar vidas, ponerse la gabacha equivale a colocarse una capa de superhéroe. Él y sus compañeros no dudan en atender cualquier emergencia que involucre a la fauna costarricense.

Así fue el rescate de la danta en gestación. foto: Toucan Rescue Ranch. (Toucan Rescue Ranch/Toucan Rescue Ranch)

Con 21 años de trabajo en la atención y rescate de fauna silvestre, el Toucan Rescue Ranch se ha consolidado como uno de los santuarios más experimentados del país. Cada rescate es distinto, pero todos tienen el mismo objetivo: devolver la libertad y la esperanza a especies que forman parte del patrimonio natural de Costa Rica.

Este operativo en Heredia no solo salvó a la danta embarazada, sino que también se convirtió en un símbolo de compromiso, valentía y trabajo en equipo para proteger la riqueza natural del país.