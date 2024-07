Esta nota explica cómo hablan los guanacastecos y por eso está, “más alegre que chocholpía a la llegada del invierno”

¿Hablan distinto en Guanacaste que en el resto del país?

La Anexión de Guanacaste nos hizo preguntarnos eso y en lo que averiguamos nos encontramos dichos, refranes y palabras tan particulares que a muchos nos costaría entender a la primera.

Es por eso que buscamos un nicoyano de la pura cepa, don Carlos Arauz, a quien saludamos preguntándole cómo estaba y nos respondió: “Viviendito viviendito que cayéndome que levantándome cabito”, o sea, pasando la vida.

Como era una conversación de todo, hablamos hasta de las broncas entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa y don Carlos nos aclaró que, “cuando se pelean las comadres se saben las verdades”, lo que significa que en los pleitos es cuando se sacan los chuicas sucios.

Don Carlos, como bueno guanacasteco, se fue a pasar el 25 de julio a su natal Nicoya. (Eduardo Vega Arguijo)

Nos atajó la conversación don Carlos para preguntarnos si algún día habíamos, “amanecido con juego en el olote”, pero no entendimos, por eso nos explicó que eso en Nicoya significa que, “al otro día querer seguir tomando, querer seguir la fiesta”.

“Más alegre que chocholpía (pájaro arrocero) a la llegada del invierno”, significa que se está haciendo mucha bulla.

Para que tengan una idea de la institución que es don Carlos en el tema, ha publicado más de 15 libros dedicados a su amada provincia. El último se titula: “Guanacaste. Diccionario de términos y expresiones regionales”.

Don Carlos no se considera que sea “muerto de muchos responsos”, o sea, una persona muy importante, eso sí, nos advirtió que, “¡todavía no hay toro para esta horqueta carajo!”, o lo que es lo mismo, a él no lo ha botado ningún toro, porque siempre anda alerta, ya que nunca ha creído que “la vida es moronga”, que la vida es fácil.

Nació el 11 de noviembre de 1947, tiene 77 años. Considera que uno de los secretos para estar cerquita de los 80 es que nunca le gustó “ser diablo donde no hay cruces” (jugar de valiente donde no hay problemas) y se ha caracterizado por “ser como el cacho e chivo que’s flojo, pero no despega” (perseverante en sus proyectos de vida).

Es un escritor muy responsable y disciplinado. Esas dos virtudes, asegura, son muy necesarias a la hora de emprender un nuevo proyecto literario.

Las tradiciones propias de Guanacaste sirvieron para marcar una particular forma de hablar en la zona. (Marcela_Bertozzi)

Cuando escribe lo que siempre pide en su casa es, “que cada congo busque su horqueta” (cada quien esté en lo suyo) y ojalá con buen tiempito, porque, “lo que se va pelar que se vaya remojando” (alistar las cosas con anticipación).

“El habla popular se constituye en una de las manifestaciones culturales que con mayor fuerza y esplendor caracterizan la provincia de Guanacaste. Su riqueza léxica, plena de términos, decires y vivaces expresiones, aporta una importante visión sobre las raíces y la identidad que identifican el rico y variado patrimonio cultural de la región guanacasteca”, explica don Carlos.

¿Por qué en Guanacaste se habla tan diferente al resto del país?, le consultamos.

“El español de los conquistadores en los primeros tiempos se asentó sobre un florido sustrato (esencia) lingüística indígena chorotega y náhuatl. Muy cerca en el tiempo, durante la época de la colonia hicieron su aparición los vocablos africanos con la introducción de la población negra en Guanacaste.

El nicoyano ha escrito más de 15 libros dedicados a su Guanacaste amada. (Eduardo Vega Arguijo)

“Esa nueva presencia trajo consigo términos y expresiones de otras latitudes del mundo, lo que vino a enriquecer aún más la mezcla idiomática que ya existía entre indígenas e hispano”, responde el escritor, quien adviete que hay que reconocer, además, el aporte nicaragüense y cartaginés.

Cuando hablamos con él estaba alistando maleta para irse a su amada Nicoya, por eso solo pudo atendernos menos de una hora, nosotros tuvimos que acomodarnos porque, “a falta de tusas buenos son los olotes” (ante la urgencia todo se vale). Todo lo conversado lo grabamos ya que él nos recordó que, “a la corta o a la larga la mula da la patada” (no hay que confiarse mucho).

Como algunas palabras del hablar nicoyano son como pasaditas de tono y todo se estaba grabando, mejor nos advirtió: “amarrá tu polla que mi gallo anda suelto” (lo que pase no es culpa de él).

El nicoyano Carlos Arauz nos explica sobre el hablar guanacasteco

Aunque era poquito tiempo para compartir, don Carlos nos aseguró que, “los chanchos se capan con buena luna y ceniza caliente” (las cosas siempre deben hacerse bien).

Política

Tratamos de volver al tema político por las últimas broncas, pero nos recordó que, “los corcovios del hombre pobre son pedos de yegua vieja” (nadie les pone cuidado ni atención).

Por supuesto que tocamos el tema del fútbol y la posible llegada del VAR como solución a muchas broncas durante los partidos y ahí si nos advirtió que, “no es que la vejiga sea mala, es que está mal soplada” (el problema está en otra cosa).

Este es el diccionario de términos y expresiones regionales que publicó don Carlos. (Eduardo Vega Arguijo)

¿El VAR acabará con las malacrianzas del fútbol tico?

“No hay luna sin menguante ni gallina que no escarbe”, fue su respuesta (eso nunca sucederá).

Antes de irnos le ofrecimos disculpas de ante mano por si algún párrafo de esta nota no le gustaba y viéndonos a los ojos nos tranquilizó explicándonos que, “por uno que salga pando, no todos están torcidos” (si algo sale mal, no todo está perdido).