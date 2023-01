¿Está su hijo en verdadero peligro por el regalo que recibió de Navidad?

Con mucho amor, nuestros hijos recibieron el regalo que siempre quisieron la Navidad pasada, sin embargo, algunos de esos regalos necesitan de supervisión y prevención alta para evitar accidentes que incluso terminan siendo muy graves.

La doctora Andrea Monge, de la Unidad de Trauma del Hospital Nacional de Niños, se refiere al tema de tres regalos que son muy populares por estos días: la bicicleta, las patinetas y los patines, de la misma forma, los brinca brinca.

Cada regalo de una bicicleta debe ir acompañado del casco y lo ideal es que también vayan rodilleras y coderas. (Melissa Fernández)

Encendiendo alarmas de emergencia lo primero que advierte la doctora Monge es que al niño que se le regaló bicicleta, patineta o patines, también se le debe comprar casco y eso no se negocia.

“Siempre casco. El casco es lo que no puede faltar. Ese es el pleito aquí todos los días con los niños. Todos los días vienen niños con heridas porque se cayeron en la bicicleta y yo les digo ¿y el casco? ‘es que solo eran cien metros. Es que estaba en la casa y por eso no me lo puse’.

“El casco se pone, aunque se maneje solo cien metros. Aunque solo vaya a manejar en la acera de la casa, no importa, el casco siempre se usa.

Lo mismo aplica para los patines, el casco no debe faltar.

“Idealmente se deben usar rodilleras y coderas para evitar que si nos caemos nos golpeemos. También los guantes para evitar lesiones en las manos, muñecas, dedos. Usted me puede decir me faltó tal cosa, pero el casco no puede faltar porque cuidarse la cabeza es fundamental”, asegura la doctora quien no dejó nunca de mantener la luz de emergencia del casco bien encendida.

Recuerda la doc que ellos en el hospital tuvieron casos de casos “en los que realmente uno dice, esto fue una tontería, no andaba un casco, se cayó, tuvo un trauma de cráneo y terminó muerto. Nos ha pasado”, reconoció.

Sobre las lesiones que llegan al Hospital de Niños por el uso de bicicletas, ya que niños accidentados mientras usaban bicicletas es de lo que más ven en ese hospital, la doctora Monge recuerda con dolor que atienden muchos pacientitos con trauma de cráneo, golpes fuertes en el estómago (trauma abdominal).

Ni qué decir de las patinetas, debemos aprender que con cada regalo de patineta se le debe arrimar el casco. (Pablo Montiel)

“El trauma abdominal es algo que con las bicis no se puede evitar. El niño viene en la bicicleta, se cae y donde da vuelta la manivela se le mete en el estómago y eso perfora el páncreas o tenemos páncreas muy golpeados, se perfora el duodeno (intestino). Eso es algo que, digamos, no podemos evitar porque no les vamos a decir que se pongan algo para proteger el estómago.

“¿Qué si podemos proteger? La cabeza usando casco. Lo mismo aplica para las patinetas y los que usan patines”, volvió a repetir la doc.

Los brinca brinca

Advierte también la doctora sobre los cada vez más famosos brinca brinca, esos encierros que le están comprando los papás a los hijos para que brinquen, son pequeños trampolines en los que caben de uno hasta cuatro o cinco niños quienes alegremente se meten a brincar y brincar.

Si le regaló a sus hijos un brinca brinca, sea bien precavido porque en un dos por tres podría su pequeñito sufrir un accidente. (IONUT IORDACHESCU/AFP)

“En ocasiones los papás, porque eso sí ya es descuido de nosotros (los papás), no nos fijamos que las mallas protectoras que trae el brinca brinca alrededor estén bien puestas porque hemos tenido casos de niños que al quedar un hueco en la malla, el niño está brincando, se sale por ese hueco de la malla y cayó por otro lado…y esos niños vienen bastante graves”, recordó.

Por último, el Hospital de Niños para esta temporada de vacaciones, lamentablemente, siempre atiende pequeñitos muy golpeados porque les cayó encima un marco de fútbol.

De hecho, nuestro país ya llora niños que en el pasado fallecieron por eso mismo, durante una mejenga les cayó un marco de fútbol encima y murieron. Los marcos de fútbol, advierte la doctora, deben estar bien fijos al suelo, que no se vayan a aflojar.