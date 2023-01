¿Están los centros educativos abriendo sus comedores en vacaciones?

Más de 100 centros educativos de todo el país sí tienen activos sus comedores escolares durante el presente período de vacaciones, según nos confirma el ministerio de Educación (MEP).

Lo que no podemos confirmarle a ciencia cierta es cuáles son esos 100 porque por las vacaciones gubernamentales de fin y principio de año las listas de los que sí abren no están finalizadas, sin embargo, al menos sí hubo la confirmación de que son más de 100.

Desde hace varios años los comedores de algunos centros educativos en el país abren para continuar llenando las pancitas de los niños y jóvenes que más lo necesitan. También se nos confirmó que los comedores que abren lo hacen solo para un tiempo de comida.

Sí hay centros educativos que tienen abierto su comedor actualmente. (Rafael Pacheco Granados)

Lo que pide el MEP es que cada familia pregunte en el centro educativo al que asisten sus hijos si están abriendo o no, ya que dependiendo de las necesidades la lista va en aumento semana a semana.

La lista que tenemos en nuestro poder asegura que se confirman comedores abiertos que en estos momentos alimentan a unos 12 mil estudiantes, en direcciones regionales como la de Cañas, Grande de Térraba, Guápiles, Limón, Puntarenas, Puriscal, San Carlos, Sarapiquí, Turrialba, Zona Norte Norte, Sula, Alajuela, Coto y San José Oeste.

Para el actual período de vacaciones cada centro educativo que abre su comedor es el encargado de solicitar los alimentos que van a preparar, por eso no se puede hablar de un menú igual para todos, eso sí, la jamita que se sirve va de la mano con lo que exige el MEP.

“Los platos preparados y servidos son del menú oficial para comedores del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), que fue elaborado por profesionales en nutrición e implementado a partir del 2018, para garantizar una alimentación balanceada y contribuir con el desarrollo de hábitos saludables en la comunidad educativa”, aclara el MEP.

Las pancitas en más de 100 centros educativos se siguen llenando estas vacaciones. (Eduardo Vega Arguijo)

A partir del próximo lunes 9 de enero, al regresar el MEP a las labores, se podrá tener una lista actualizada.

Los comedores que se están abriendo, como el de la escuela de la León XII en San José o la de Alto Cohen en Sula, funcionan como ya es tradición: reciben al estudiante para darle la comidita y si ese estudiante llega con un hermanito que no está estudiando en ese centro educativo, también puede pasar el hermanito para que no se quede con la pancita vacía.

No podemos olvidar que en el pasado hubo casos en los que un comedor alimentó al estudiante y a la mamá de ese estudiante. Asegura el MEP que cada caso se ve por separado.

“Durante el período de vacaciones estudiantiles del 2022-2023, la Dirección de Programas de Equidad a través del (Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente) PANEA y en cumplimiento de la Ley N°9435, “Ley para fortalecer el programa de comedores escolares y nutrición escolar y adolescente”, la cual declara de interés público, garantizar la adecuada alimentación y nutrición en el periodo no lectivo, atenderá un total de 56 centros educativos de primaria, entre los que se encuentran centros educativos ubicados en distritos de índice de desarrollo social bajo y muy bajo, además de algunos que atienden población vulnerable y han solicitado autorización para brindar el servicio.

“Los comedores estudiantiles atenderán a aproximadamente 9.969 beneficiarios brindando el tiempo de comida almuerzo en un horario de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., de lunes a viernes, en el período que va del 26 de diciembre 2022 al 31 de enero 2023″, aclaró el MEP en la segunda semana de diciembre, pero esa lista de 56 centros educativos creció en el cierre del 2022.

Cada centro educativo solicita los alimentos por eso cada menú es diferente. (MEP)

Lo que sí quedó ya como nada más un lindo recuerdo de solidaridad durante la pandemia fue la entrega de paquetes de alimentos. El MEP confirma que no, repetimos, no se entregarán paquetes de comida a los estudiantes. Se abre el comedor o no se abre, pero no se reparten paquetes alimenticios.

Para el inicio del curso lectivo 2022, el MEP confirmó que fueron 855 mil estudiantes los que se aprovecharon el servicio de alimentación en 4.565 comedores escolares que se abrieron.

La Dirección de Programas de Equidad (DPE), del Ministerio de Educación Pública (MEP), calculó para el 2022 la inversión en jamita en todo el país fue de ₡104 mil millones.