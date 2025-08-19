Estas comunidades se quedarán sin electricidad en los próximos días

Varios lugares se quedarán sin electricidad esta semana, según la CNFL. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció que realizará cortes de luz esta semana, debido a diferentes trabajos como mantenimiento y construcción de obras eléctricas.

Estos son los lugares que se quedarán sin electricidad:

Miércoles 20 de agosto

San Pedro, de 7:30 a.m. a 5 p.m.: del centro de baile Merecumbé, 630 metros hacia el este sobre la avenida 8 continuando sobre calle 69B hasta apartamentos Herson, incluyendo avenidas 10, 12, 14, 14A y calles 69 y 67A.

del centro de baile Merecumbé, 630 metros hacia el este sobre la avenida 8 continuando sobre calle 69B hasta apartamentos Herson, incluyendo avenidas 10, 12, 14, 14A y calles 69 y 67A. Santa Ana (parcial), de 8 a.m. a 4 p.m: frente al restaurante Shang Hai, Piedades, Ciudad Colón.

Jueves 21 de agosto

Uruca (parcial), de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: del Megasuper, 100 metros hasta Dennis y 500 metros al noreste hasta grupo ADAO.

del Megasuper, 100 metros hasta Dennis y 500 metros al noreste hasta grupo ADAO. Barrio La Granja, San Pedro, de 7:30 a.m. a 5 p.m.: Del Bufete Azofeifa y Asociados, 320 metros hacia el oeste sobre la avenida 18 hasta el comercio Eco-Market incluyendo parcialmente calles 57, 59, 61 y 61A y del comercio Kaleidoscopio Producciones, 320 metros hacia el norte sobre diagonal 18 hasta el costado este del IAFA incluyendo parcialmente avenida 16 y calle 67.

Del Bufete Azofeifa y Asociados, 320 metros hacia el oeste sobre la avenida 18 hasta el comercio Eco-Market incluyendo parcialmente calles 57, 59, 61 y 61A y del comercio Kaleidoscopio Producciones, 320 metros hacia el norte sobre diagonal 18 hasta el costado este del IAFA incluyendo parcialmente avenida 16 y calle 67. San Juan, Tibás (parcial), de 8 a.m. a 4 p.m.: de EPA al oeste hasta Aluvitec y 250 metros al este.

de EPA al oeste hasta Aluvitec y 250 metros al este. Sánchez, Curridabat (parcial), de 8 a.m. a 4 p.m.: Instalaciones completas de Hacienda Navarro.

Viernes 22 de agosto

San Pedro, de 7:30 a.m. a 5 p.m.: De las residencias estudiantiles de la UCR, 650 metros hacia el oeste sobre la avenida 7 continuando sobre calle 57 hasta el templo católico San Pedro Apóstol, incluyendo parcialmente calle 63.

De las residencias estudiantiles de la UCR, 650 metros hacia el oeste sobre la avenida 7 continuando sobre calle 57 hasta el templo católico San Pedro Apóstol, incluyendo parcialmente calle 63. San Vicente, Moravia (parcial), de 8 a.m. a 3 p.m.: frente a la Universidad Católica.

