Nacional

Estas comunidades se quedarán sin electricidad en los próximos días

CNFL realizará cortes de luz desde este miércoles hasta el viernes

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo
Candelas; Compañia Nacional de Fuerza y Luz; ortes de electricidad; Luz; Electricidad; Apagones; Racionamientos eléctricos; Compañia Nacional de Fuerza y Luz; CNFL; ICE
Varios lugares se quedarán sin electricidad esta semana, según la CNFL. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció que realizará cortes de luz esta semana, debido a diferentes trabajos como mantenimiento y construcción de obras eléctricas.

LEA MÁS: Si acostumbra caminar por las vías del tren, mejor no lo haga nunca más y lea esta información

Estos son los lugares que se quedarán sin electricidad:

Miércoles 20 de agosto

  • San Pedro, de 7:30 a.m. a 5 p.m.: del centro de baile Merecumbé, 630 metros hacia el este sobre la avenida 8 continuando sobre calle 69B hasta apartamentos Herson, incluyendo avenidas 10, 12, 14, 14A y calles 69 y 67A.
  • Santa Ana (parcial), de 8 a.m. a 4 p.m: frente al restaurante Shang Hai, Piedades, Ciudad Colón.

Jueves 21 de agosto

  • Uruca (parcial), de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: del Megasuper, 100 metros hasta Dennis y 500 metros al noreste hasta grupo ADAO.
  • Barrio La Granja, San Pedro, de 7:30 a.m. a 5 p.m.: Del Bufete Azofeifa y Asociados, 320 metros hacia el oeste sobre la avenida 18 hasta el comercio Eco-Market incluyendo parcialmente calles 57, 59, 61 y 61A y del comercio Kaleidoscopio Producciones, 320 metros hacia el norte sobre diagonal 18 hasta el costado este del IAFA incluyendo parcialmente avenida 16 y calle 67.
  • San Juan, Tibás (parcial), de 8 a.m. a 4 p.m.: de EPA al oeste hasta Aluvitec y 250 metros al este.
  • Sánchez, Curridabat (parcial), de 8 a.m. a 4 p.m.: Instalaciones completas de Hacienda Navarro.
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
La CNFL realizará trabajos de construcción y mantenimiento de obras eléctricas esta semana en varios lugares. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: A los diputados los dejaron sin comida gratis, esto fue lo que pasó

Viernes 22 de agosto

  • San Pedro, de 7:30 a.m. a 5 p.m.: De las residencias estudiantiles de la UCR, 650 metros hacia el oeste sobre la avenida 7 continuando sobre calle 57 hasta el templo católico San Pedro Apóstol, incluyendo parcialmente calle 63.
  • San Vicente, Moravia (parcial), de 8 a.m. a 3 p.m.: frente a la Universidad Católica.

LEA MÁS: Dan a conocer el estado de salud de diputada que sufrió fuerte caída en el plenario legislativo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CNFLlugares sin luzCNFL corte de luzlugares sin electricidad CNFL
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.