Dan a conocer el estado de salud de diputada que sufrió fuerte caída en el plenario legislativo

La diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), se encuentra recuperándose de la fuerte caída que sufrió este lunes en el plenario legislativo.

Ella iba subiendo unas gradas, cerca de donde se sientan los miembros del directorio legislativo, cuando cayó de espalda. La legisladora se habría golpeado la cabeza en el suelo, lo que causó alarma en sus compañeros y varios de ellos llegaron a socorrerla.

Carolina Delgado asegura estar bien de ánimo luego de la caída. (Redes Sociales)

Por los golpes que sufrió, tenía fuertes dolores en las rodillas, la mano izquierda y también en un tobillo, eso era de lo que más se quejaba.

Debido a lo aparatoso de la caída, la legisladora fue sacada del plenario en silla de ruedas y llevada al hospital del Trauma, para una revisión detallada.

La legisladora iba subiendo unas gradas cuando se cayó. (Rocío Sandí Z.)

El lunes en la noche, ella hizo un posteo en sus redes sociales.

“Después de mi caída, quiero contarles que estoy bien de ánimo. Estoy a la espera de que me realicen los exámenes respectivos.

“Agradezco de corazón a todas las personas que se han preocupado y me han hecho llegar sus mensajes”, expresó Delgado.

Varios diputados se acercaron a ayudarla. (Rocío Sandí Z.)

Según nos informaron este martes en su despacho, a doña Carolina le hicieron radiografías para ver si presentaba fracturas, pero afortunadamente no tiene nada quebrado.

Debido a los golpes, a la legisladora la incapacitaron toda esta semana y le dieron cita para el próximo viernes, para darle seguimiento y determinar si ya la otra semana puede regresar a trabajar.

La diputada fue precandidata presidencial en el reciente proceso electoral del Partido Liberación Nacional. Se enfrentó en una convención abierta a Álvaro Ramos, Marvin Taylor y al también diputado Gilberth Jiménez (que ahora es un legislador independiente).

Actualmente, es la presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa.