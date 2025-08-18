(Video) Diputada sufre fuerte caída en el plenario legislativo y es sacada en silla de ruedas

Varios diputados corrieron a socorrer a la diputada Carolina Delgado. (Rocío Sandí Z.)

Una diputada sufrió una fuerte caída este lunes en la sesión de la tarde del plenario legislativo y tuvo que ser sacada del recinto en silla de ruedas.

Se trata de la liberacionista Carolina Delgado, quien iba a subir unas gradas y se cayó. Al parecer, se golpeó la cabeza contra el suelo y por eso varios legisladores llegaron a socorrerla.

LEA MÁS: Natalia Díaz le tiró duro a su exjefe, el presidente Rodrigo Chaves, con declaraciones que sorprenden

La legisladora esperó sentada en el suelo que llegara la atención médica. (Rocío Sandí Z.)

Con la ayuda de varios compañeros se sentó, y esperó durante pocos minutos que llegaran con atención médica.

Una joven le hizo unas preguntas y pidió llevar una silla de ruedas. Con apoyo de otros diputados, Delgado se levantó y se sentó en la silla.

LEA MÁS: Más de 40 rutas de bus dejaron de funcionar por aparente abandono, según el CTP

A la legisladora la sacaron en silla de ruedas, se veía consciente y orientada. (Rocío Sandí Z.)

Luego de eso la llevaron al pequeño consultorio médico que está cerca del plenario, para examinarla con más detenimiento.

La legisladora estuvo consciente y orientada en todo momento.

LEA MÁS: Proponen cambio histórico en la CCSS para mejorar atención a mujeres embarazadas

Extraoficialmente se supo que Delgado tenía molestias en una mano y una rodilla, debido a los golpes que sufrió.

Diputada Carolina Delgado se cayó en el plenario legislativo

La diputada fue precandidata presidencial en el reciente proceso electoral del Partido Liberación Nacional. Se enfrentó en una convención abierta a Álvaro Ramos, Marvin Taylor y al también diputado Gilberth Jiménez (que ahora es un legislador independiente).

Actualmente ella es la presidenta de la Comisión de la Mujer, de la Asamblea Legislativa.