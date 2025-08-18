Más de 40 rutas de bus dejaron de funcionar por aparente abandono, según el CTP

Varias rutas suspendidas fueron abandonadas, por lo que muchos usuarios se quedaron sin este transporte. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Alrededor de 47 rutas de buses fueron suspendidas durante este año, según el Consejo de Transporte Público (CTP).

Debido a ello, varios usuarios se quedaron sin servicio de bus, cuyo medio de transporte utilizan para movilizarse a diferentes lugares en el país.

De acuerdo con el CTP, varias rutas fueron suspendidas por aparente abandono.

Algunas de las interlíneas de bus que fueron interrumpidas son:

Ruta 432, empresa de transportes Salazar y Sánchez S.A.: Cariari-San José

empresa de transportes Salazar y Sánchez S.A.: Cariari-San José Ruta 315, Isidro Brenes Solano: Cartago - Barrio Fátima

Isidro Brenes Solano: Cartago - Barrio Fátima Ruta 372, Olman Aguilar Romero: Turrialba-Verbena-San Antonio-Guayabo-El Torito

Olman Aguilar Romero: Turrialba-Verbena-San Antonio-Guayabo-El Torito Ruta 755, Transportes de Valijas S.A. (Transval): Guácimo-La Rosalía-El Colegio-El Hogar

Transportes de Valijas S.A. (Transval): Guácimo-La Rosalía-El Colegio-El Hogar Ruta SN, Fernando Soto Estrada (fallecido): Zarcero-Guadalupe

Fernando Soto Estrada (fallecido): Zarcero-Guadalupe Ruta 219, Cuva Transportes Limitada: San Rafael de Río Cuarto-Santa Rita de Río Cuarto-La Colonia-Toro Amarillo-Los Bajos de Toro Amarillo-Sarchí Norte-Grecia

Cuva Transportes Limitada: San Rafael de Río Cuarto-Santa Rita de Río Cuarto-La Colonia-Toro Amarillo-Los Bajos de Toro Amarillo-Sarchí Norte-Grecia Ruta 268, Mario Enrique Barboza Quesada: Palmares-Buenos Aires-Bajo La Cabra.

Otras interlíneas de bus fueron canceladas, según el CTP. (Shift Porter Novelli/Shift Porter Novelli)

También se inactivaron rutas en lugares como Pital, Ciudad Quesada, Palmares, San Ramón, Puriscal, Orotina, Parrita, San Vito, Atenas, Las Juntas de Abangares y Tilarán.

El CTP señaló que cuatro interlíneas fueron canceladas; por ejemplo: la ruta 577 de Nicoya-Cola de Gallo-La Esperanza; la ruta SN de Urbano de Orotina: Colegio Agropecuario- B° Kilómetro-El INVU-Esc. Primo Vargas-El Seguro Social-Mercado-Urb. Tres Marís-Urb. Villa Los Reyes; la ruta 635 de Ciudad Neily-Entrada Abrojo-Montezuma; y la ruta 676 de San Rafael-Monteverde-Reserva de Monteverde-Reserva de Santa Elena.

