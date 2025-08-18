¿Ya actualizó su domicilio electoral? Ticos en el extranjero tienen tiempo hasta esta fecha para hacerlo

El TSE informó que los ticos que viven en otros países deben actualizar su domicilio electoral para votar en las elecciones de 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Los costarricenses que viven fuera de la tierra que los vio nacer deben actualizar su domicilio electoral para que puedan participar en las próximas elecciones presidenciales de 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indicó que aquellos ticos que viven en el extranjero y aún no han actualizado su domicilio electoral, pueden hacerlo de forma presencial en el consulado más cercano o en línea a través de este enlace: https://servicioselectorales.tse.go.cr/votoextranjeroexterno/Presentacion/#/steSolicitudTrasladoElectoral, en el cual deben llenar un formulario.

Para realizar este trámite gratuito, hay tiempo hasta el 30 de setiembre. Recuerde que su cédula de identidad debe estar vigente, con fecha de vencimiento mayor o igual al 1.° de febrero de 2026.

Las autoridades indicaron que en 49 consulados de Costa Rica, que se encuentran en 42 países, habrá un aviso que contiene un código QR, con el cual los ticos pueden escanear la imagen con la cámara de un dispositivo móvil y verificar su domicilio electoral.

Según el TSE, hay 63.188 costarricenses dentro del padrón electoral que viven fuera de Costa Rica.

Los ticos se unirán en el 2026 para elegir a su próximo presidente. (Rafael Pacheco Granados)

Para las elecciones presidenciales de 2022, se empadronaron 50.833 compatriotas.

Nueva York, Miami, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Washington D. C., Managua, Madrid, Ottawa y Ciudad de México son las ciudades donde se encuentran la mayoría de los costarricenses empadronados.

El TSE advirtió que si los costarricenses en el exterior no realizan el cambio, el lugar donde aparecerán inscritos para votar será el último domicilio electoral registrado.

Es decir, si usted se fue de Costa Rica y no ha actualizado su información, aparecerá empadronado en el país y no en el lugar donde vive actualmente, por lo que podría perder la oportunidad de participar en este evento cívico.

