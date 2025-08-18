Guarde agua: En estos lugares se suspenderá el servicio este martes

Varios lugares se quedarán sin agua este martes 19 de agosto, anunció el AyA. (Shutterstock)

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció los lugares donde no habrá agua este martes 19 de agosto.

LEA MÁS: Si usted tiene un crédito hipotecario con la CCSS, le conviene conocer este importante mensaje

Según el AyA, se suspenderá este servicio indispensable debido a trabajos de lavado de planta potabilizadora, mejoras en el acueducto e interconexión de tubería .

Estos son los lugares afectados:

Tibás, de 6:00 a. m. a 2:00 p.m.: San Juan, La Florida y alrededores, así como Llorente y alrededores.

San Juan, La Florida y alrededores, así como Llorente y alrededores. San Vicente de Moravia, de 6:00 a. m. a 2:00 p.m.: Alondra, Carmen, Sagrado Corazón, San Martín, Colegios norte, Chaves, Florencia, Robles, Romeral, San Rafael, San Vicente, Santo Tomás, Saprissa, urb. Alta Moravia, Américas, Flor, Guaria, Guaria oriental, Santa Clara y alrededores.

Alondra, Carmen, Sagrado Corazón, San Martín, Colegios norte, Chaves, Florencia, Robles, Romeral, San Rafael, San Vicente, Santo Tomás, Saprissa, urb. Alta Moravia, Américas, Flor, Guaria, Guaria oriental, Santa Clara y alrededores. La Trinidad de Moravia, de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.: André Chale, Alto Trinidad, Ciprés, Colonia Guayabal, Moral, Níspero, Ruano, Sitios, Alemania Unida, urb. Zurquí, urb. El Paseo, urb. Sánchez, Virilla, La Fabiola, Unemopt, El Orgullo, Bajo La Isla, los Sitios Norte y alrededores, así como San Jerónimo (Platanares centro y alrededores).

André Chale, Alto Trinidad, Ciprés, Colonia Guayabal, Moral, Níspero, Ruano, Sitios, Alemania Unida, urb. Zurquí, urb. El Paseo, urb. Sánchez, Virilla, La Fabiola, Unemopt, El Orgullo, Bajo La Isla, los Sitios Norte y alrededores, así como San Jerónimo (Platanares centro y alrededores). San Rafael de Escazú, de 8:00 a. m. a 2:00 p.m.: urb. Los Eliseo, urb. Garabito, Vista Alegre, cond. Matisse, J. LANG en la Casa Torreón, cond. Las Vistas del Horizonte, peaje de Escazú, cond. Almendar, Arandú School, cond. El Macizo, Las Cumbres INN; Del Llano, cond. Pasadena, cond. Alvareda, cond. Villanova, cond. Da Luz, cond. Los Cortijos, calle Pinar, calle Real, cond. Casa del Parque, Oficentro Trilogía.

urb. Los Eliseo, urb. Garabito, Vista Alegre, cond. Matisse, J. LANG en la Casa Torreón, cond. Las Vistas del Horizonte, peaje de Escazú, cond. Almendar, Arandú School, cond. El Macizo, Las Cumbres INN; Del Llano, cond. Pasadena, cond. Alvareda, cond. Villanova, cond. Da Luz, cond. Los Cortijos, calle Pinar, calle Real, cond. Casa del Parque, Oficentro Trilogía. Otros lugares de San Rafael en el mismo horario: cond. Villa Sorrento, cond. Aracarí, Plaza Los Laureles, Sheraton San José Hotel, cond. Tirreno, Plaza Itskatzú, cond. Central Park Escazú, barrio Residencial del Oeste, urb. Carflor, cond. Cala Honda, Quesada, urb. Americana, Villa Betina, Costa Rica Country Club, Santa Marta, Los Ángeles, La Marina, Avenida Escazú. urb. Suiza, Plaza Roble, cond. Villas de Valencia, barrio Urbanización Urinza, Bajo Palomas, norte de La Paco, Miravalles, Tena, Los Anonos, sector oeste del río Tiribi, Palermo, Hospital CIMA; cond. Horizontal Cerro Alto, Distrito Cuatro, Matapalo, Mutiplaza Escazú, Maynard, Guachipelín sur de la ruta 27, Palma de Mallorca, urb. Prados del Convento y urb. Trejos Montealegre.

en el mismo horario: cond. Villa Sorrento, cond. Aracarí, Plaza Los Laureles, Sheraton San José Hotel, cond. Tirreno, Plaza Itskatzú, cond. Central Park Escazú, barrio Residencial del Oeste, urb. Carflor, cond. Cala Honda, Quesada, urb. Americana, Villa Betina, Costa Rica Country Club, Santa Marta, Los Ángeles, La Marina, Avenida Escazú. urb. Suiza, Plaza Roble, cond. Villas de Valencia, barrio Urbanización Urinza, Bajo Palomas, norte de La Paco, Miravalles, Tena, Los Anonos, sector oeste del río Tiribi, Palermo, Hospital CIMA; cond. Horizontal Cerro Alto, Distrito Cuatro, Matapalo, Mutiplaza Escazú, Maynard, Guachipelín sur de la ruta 27, Palma de Mallorca, urb. Prados del Convento y urb. Trejos Montealegre. Escazú, de 8:00 a. m. a 2:00 p.m.: residencial Rio Agres, urb. Alturas, barrio Los Ángeles y alrededores.

residencial Rio Agres, urb. Alturas, barrio Los Ángeles y alrededores. San Ramón de Alajuela, de 8:30 a. m. a 6:00 p.m.: Piedades Norte, La Esperanza, desde calle Araya hasta toma río Barranca.

Piedades Norte, La Esperanza, desde calle Araya hasta toma río Barranca. Limón, de 7:00 a. m. a 2:00 p.m.: APM Terminals, Recope, Sandoval, ICE y MOPT.

El AyA suspenderá el servicio de agua potable en varios lugares en San José, Limón y Alajuela. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

LEA MÁS: Natalia Díaz le tiró duro a su exjefe, el presidente Rodrigo Chaves, con declaraciones que sorprenden

Si usted es vecino de alguna de estas zonas, tome las medidas necesarias para que no esté sin agua. Por ejemplo, guarde el preciado líquido en diferentes recipientes con tapa para que lo pueda utilizar para sus necesidades, ya sea lavarse los dientes, tomar y otras necesidades.

LEA MÁS: Economista explica por qué el cambio del SINPE Móvil podría golpear su bolsillo y el tema preocupa