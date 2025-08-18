Nacional

Si usted va a un gimnasio, le conviene leer esto

El Colegio de Profesionales en Nutrición lanzó una advertencia a los clientes habituales de gimnasios

Por Ingrid Hidalgo
En la imagen alguien haciendo ejercicio
El Colegio de Profesionales en Nutrición lanzó una advertencia a los clientes sobre los coaches que ofrecen planes nutricionales sin conocimiento. (Shutterstock/Shutterstock)

El Colegio de Profesionales en Nutrición (CPN) lanzó una advertencia a los clientes habituales de gimnasios, pues deben tener cuidado con la atención que reciben por parte de sus coaches.

Resulta que algunos entrenadores de gimnasios han ofrecido planes nutricionales u orientación de alimentos, sin la asesoría de un profesional en nutrición.

Por eso, el CPN hizo un llamado de atención en el que únicamente los nutricionistas, debidamente colegiados y habilitados, están autorizados a brindar este tipo de asesorías.

“Los entrenadores físicos o coaches no pueden, por ley, ofrecer planes alimentarios personalizados, ni suplantar el rol de un nutricionista”, dijo la Fiscalía del Colegio Profesionales en Nutrición.

Un coach no puede ofrecer planes nutricionales sin la supervisión de un nutricionista. Foto: Shutterstock (Shutterstock)

Los clientes deben asegurarse de que la orientación de alimentos que le están ofreciendo haya sido diseñada o supervisada por un nutricionista, para evitar riesgos de salud.

Además, el CPN señaló que algunos gimnasios han estado incorporando la venta de alimentos o bebidas como parte de su oferta, lo cual no está permitido.

Las autoridades recomendaron verificar el nombre y el número de colegiado de cualquier persona que ofrezca servicios de nutrición a través de este enlace: https://recursos.cpn.cr/colegiados/.

