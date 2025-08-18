Si usted va a un gimnasio, le conviene leer esto

El Colegio de Profesionales en Nutrición lanzó una advertencia a los clientes sobre los coaches que ofrecen planes nutricionales sin conocimiento. (Shutterstock/Shutterstock)

El Colegio de Profesionales en Nutrición (CPN) lanzó una advertencia a los clientes habituales de gimnasios, pues deben tener cuidado con la atención que reciben por parte de sus coaches.

LEA MÁS: Reconocida tienda prohibirá ingreso de mascotas tras nuevas disposiciones del Ministerio de Salud

Resulta que algunos entrenadores de gimnasios han ofrecido planes nutricionales u orientación de alimentos, sin la asesoría de un profesional en nutrición.

Por eso, el CPN hizo un llamado de atención en el que únicamente los nutricionistas, debidamente colegiados y habilitados, están autorizados a brindar este tipo de asesorías.

“Los entrenadores físicos o coaches no pueden, por ley, ofrecer planes alimentarios personalizados, ni suplantar el rol de un nutricionista”, dijo la Fiscalía del Colegio Profesionales en Nutrición.

LEA MÁS: (Video) Diputada sufre fuerte caída en el plenario legislativo y es sacada en silla de ruedas

Un coach no puede ofrecer planes nutricionales sin la supervisión de un nutricionista. Foto: Shutterstock (Shutterstock)

Los clientes deben asegurarse de que la orientación de alimentos que le están ofreciendo haya sido diseñada o supervisada por un nutricionista, para evitar riesgos de salud.

LEA MÁS: ¿Ya actualizó su domicilio electoral? Ticos en el extranjero tienen tiempo hasta esta fecha para hacerlo

Además, el CPN señaló que algunos gimnasios han estado incorporando la venta de alimentos o bebidas como parte de su oferta, lo cual no está permitido.

Las autoridades recomendaron verificar el nombre y el número de colegiado de cualquier persona que ofrezca servicios de nutrición a través de este enlace: https://recursos.cpn.cr/colegiados/.