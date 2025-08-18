Reconocida tienda prohibirá ingreso de mascotas tras nuevas disposiciones del Ministerio de Salud

La tienda Sol Naciente anunció que no aceptará a mascotas en sus tiendas. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

La reconocida tienda Sol Naciente anunció una lamentable noticia para los dueños de mascotas, después de que el Ministerio de Salud emitiera nuevas disposiciones sobre la presencia de los peluditos en los comercios.

Sol Naciente solo permitirá la entrada a animales de asistencia en todas sus tiendas ubicadas en Tibás, Curridabat, San Rafael de Alajuela, Heredia y Alajuela centro.

“Queremos que todos nuestros clientes disfruten de una experiencia cómoda. Por ahora no aceptamos mascotas, excepto animales de asistencia. ¡Gracias por su colaboración!“, indicó la tienda en una publicación en redes sociales.

Esta decisión se tomó a raíz de una situación que ocurrió hace unos días en Multiplaza de Escazú, donde un perro de raza pitbull mordió a un chiquito, hiriéndolo en la pierna.

Desde entonces, este tema se ha convertido en un debate en el país, pues algunos consideran que se debería prohibir la presencia de los peluditos en los comercios, mientras que otros no están de acuerdo.

El Ministerio de Salud emitió la semana pasada nuevas disposiciones, en las que señaló que solo se permitirá el acceso de mascotas de asistencia en lugares de servicios de alimentación al público.

Además, solicitaron a los negocios que decidan permitir animales de asistencia, cumplir con algunas medidas como la colocación de rótulos visibles que indiquen que aceptan mascotas, qué tipo y las condiciones; por ejemplo, el uso obligatorio de collar, correa y, si es necesario, bozal.

Los establecimientos también deben tener un espacio y contenedores para desechar los residuos de las mascotas. Además, los dueños son los responsables de recoger y desechar los excrementos de sus animalitos.

