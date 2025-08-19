Si acostumbra caminar por las vías del tren, mejor no lo haga nunca más y lea esta información

Si usted acostumbra caminar por las vías del tren para evitar los carros o acortar camino, lo mejor es que no lo haga nunca más.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recordó que el solo hecho de que una persona camine por las vías del tren es una acción castigada con una multa de ¢26 mil.

Mejor no camine por las vías del tren porque expone su vida y su billetera. (Reiner Montero / Archivo)

Y es que lamentablemente mucha gente irrespeta al tren.

Para que usted se haga una idea, le contamos que solo entre enero y julio 19 conductores fueron sancionados con multas de ¢123 mil por circular, obstruir o estacionar en las vías del tren.

También están los conductores que sienten que le pueden ganar al tren y no toman en cuenta que la Ley de Tránsito específica, que siempre se debe de hacer un alto total en los cruces ferroviarios, esté demarcado o no, venga el tren o no.

Si usted choca contra el tren, tiene que pagar todos los daños. (Cortesía)

Quienes irrespeten esa medida se exponen a una multa de ¢246 mil y a la acumulación de 4 puntos en la licencia.

Tome en cuenta que si usted irrespeta la ley y choca contra el tren, además de los daños que tenga su carro, deberá pagar también los daños del tren y de cualquier otro vehículo que resulte involucrado en el accidente que causó, así que mejor no se la juegue.