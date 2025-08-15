Este domingo se jugará el sorteo extraordinario por el Día de la Madre, y este será el premio mayor

La JPS realizará el sorteo extraordinario por el Día de la Madre el domingo 17 de agosto. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS) jugará el sorteo extraordinario con motivo del Día de la Madre este domingo 17 de agosto.

Para celebrar este día especial, que se festeja cada 15 de agosto, la JPS está ofreciendo grandes premios, así los jugadores tienen posibilidades de convertirse en nuevos millonarios.

LEA MÁS: Habrá nueva jornada de vacunación contra fiebre amarilla, vea lo que tiene que hacer

El premio mayor está en ¢640 millones; es decir, ¢320 millones por emisión, mientras que el segundo está en ¢92 millones en 2 emisiones y el tercero en ¢40 millones en 2 emisiones.

Recuerde que la fracción tiene un valor de ¢1.500 y el entero ¢15.000, así que aproveche este sorteo para comprar su número de suerte con los vendedores oficiales en la calle o en la plataforma en línea de la JPS.

El sorteo será transmitido a través del canal de YouTube de la Junta a partir de las 7:30 p.m.

LEA MÁS: Laura Chinchilla: “Costa Rica hoy está atemorizada”

Por otra parte, este viernes 15 de agosto, a las 7:30 p.m., se jugará el sorteo de los Chances.

El premio mayor está en ¢240 millones; es decir, ¢120 millones en 2 emisiones. El segundo está en ¢37 millones por emisión y el tercero en ¢9 millones por emisión.

La JPS realizará este viernes 15 de agosto el sorteo de Chances, cuyo premio mayor está en ¢240 millones. (JPS/JPS)

Además, se jugará el acumulado, que está en ¢250 millones en 2 emisiones. Quedan 53 bolitas con premios extras y una con la palabra “ACUMULADO”.

Si usted resulta millonario, puede reclamar su premio en la JPS, en algún puesto de los socios comerciales o en cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero se depositará en su cuenta registrada de forma automática.

LEA MÁS: ¿Quién pone los reductores de velocidad? ¿Se pueden quitar? Vecinos sufren con “muertos”