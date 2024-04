Este es el multón por hacer mal el alto en las vías del tren

Haga el alto como debe de ser y evítese un multón. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Muchos choferes manejan de forma incorrecta, irrespetando las reglas de la Ley de Tránsito, lo que pone en riesgo sus vidas y las de otras personas.

Por ejemplo, el alto que debe hacerse al llegar a las vías del tren es uno de los que más problemas da a los choferes y hace que se peguen buenos sustos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que la forma correcta de hacer ese alto es deteniéndose por completo antes de las líneas blancas que están pintadas en la calle, venga o no venga el tren.

Si frena después de las líneas, la aguja puede golpear su vehículo.

Además, muchas veces los conductores se confían en que no viene el tren y se meten en las vías, mientras esperan que se ponga el semáforo, pero resulta que en ese momento empieza a sonar la alarma que indica que se acerca el tren y ahí es donde viene el momento de estrés y desesperación solo por no seguir las reglas.

Los choferes deben detenerse al llegar a las vías, venga el tren o no. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

En la prueba práctica de manejo, majar las líneas blancas o detenerse después le resta 22 puntos, es decir, ya solo con eso pierde la prueba.

“La ley es clara, demarcado o no, venga el tren o no, exista señal vertical o no, existan agujas o no, por seguridad y porque la ley lo manda, siempre hay que hacer un alto total, nos guste o no. Y debe hacerse donde corresponde.

“Si no lo hace: lo puede pegar el tren, lo puede golpear la aguja, se le puede multar con ¢246.000 y acumula 4 puntos en la licencia, podría atropellar a los peatones, podría morir, perderá la prueba práctica de manejo”, detalló el MOPT para que los choferes hagan el alto como Dios manda.