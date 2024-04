Crisis de los médicos de la Caja hace que señora de 79 años viva una pesadilla con operación que le urge

La familia de una señora de 79 años está desesperada, porque ingresó al hospital de Heredia desde el lunes anterior y no la operan. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El pleito entre los médicos especialistas y las autoridades de la Caja han provocado que decenas de personas se queden sin recibir atención médica y más de una persona no ha podido ser operada, por la falta de los doctores.

Este es el caso de una señora de 79 años, que se cayó el lunes anterior en su casa, en el barrio Corazón de Jesús, en Heredia y desde entonces permanece en el hospital San Vicente de Paúl y su familia está desesperada, porque no saben cuándo se someterá a una cirugía.

Doña María de los Ángeles Arce se fracturó el fémur de la pierna izquierda, cuando apenas se estaba despertando. La abuelita se levantó de la cama y se sujetó de su andadera, pero una de sus pantuflas se le corrió y se rebaló.

Su familia contó, que cuando se cayó, doña María no sentía dolor, más bien decía que le dolía la pierna derecha, pero en cuestión de segundos se le inflamó la pierna izquierda.

El mismo lunes fue llevada de emergencias a este centro médico y desde entonces permanece en el servicio de Emergencias, en uno de los pasillos, a la espera de noticias para ella.

Sofía Paniagua es una de sus nietas y conversó con La Teja para conversar sobre lo ocurrido, pues a la familia le preocupa que pasan los días y no les informan cuándo será que la señora pase por el quirófano.

“Mi abuela usa andadera, porque le cuesta mucho caminar y además padece artritis. Ella estaba con una de mis tías, Karina, al momento en que se cayó y llamaron a una ambulancia para llevársela de una para el hospital y le colocaron una tablilla y suero y así ha estado desde entonces.

“Se la llevaron al hospital de Heredia, porque es el que le queda más cerca de su casa y el problema acá es que no es una muchacha de 25 años, que puede aguantar el dolor, ella se queja porque dice que le duele mucho”, añadió.

Sofía pide que si la Caja no responde en los próximos días, valorarán ir a la Sala IV, porque no van a permitir que su abuelita siga padeciendo dolor.

“Creo que todo es muy confuso, porque no tenemos claridad de la situación e inclusive, me molesta que a mi papá le dijeron que si tenemos suerte, sería operada dentro de seis días. Su salud está comprometida, no podemos permitir que siga así”, relató.

Así lucía la pierna de doña María de los Ángeles minutos después de su caída. X (antiguo Twitter).

Sufrimiento

Uno de los hijos de doña María de los Ángeles, Kenneth aseguró que en el centro médico no están atendiendo mal a su madre, sin embargo, cree que al igual que ella, los demás adultos mayores no pueden esperar tanto tiempo para ser sometidos a una operación.

“Mi mamá padece artritis desde los 37 años y en los últimos años ha sido operada, por otras enfermedades y tiene muchos problemas de salud, como para que le ocurriera esto.

“Lo que menos queríamos que le pasara era que se fuera a caer, porque parece que le tienen que colocar unos pines. No es un catarro o un dolorcito cualquiera y me parece que en la Caja deben tener más consideración con los adultos mayores”, expresó.

Kenneth destacó que todos los días, cuentan únicamente con 40 minutos para poder visitarla, por lo que, él y sus hermanos se turnan para poder verla y consultarle al personal sobre la condición de doña María, pero no obtienen respuestas claras.

“En el hospital tienen el expediente de mi madre, saben todo lo que ella ha padecido. Ya tiene 3 días de estar hospitalizada y cuando uno pregunta a un enfermero por los medicamentos que le están dando nos dicen que no saben, porque no lo aplicó él.

“Sabemos que le han puesto tramal, pero preguntamos por la posibilidad de que le dieran otro medicamento que es más efectivo, que sabemos que la Caja lo tiene, pero nos dicen que no se le puede poner y ella nos dice que pasa con frío y con dolor”, recalcó.

Para este hijo, lo que más agradece en este momento es que les den un claro panorama e inclusive, que les comenten si hay un riesgo de ser llevada a cirugía por la edad y por las complicaciones que tiene en su salud.

“Saben que tienen que operarla, ella en este momento tiene un vendaje, pero está igual desde que llegó. No hay un avance, sé que estará mejor cuando sea operada, porque anímicamente no se siente bien”, destacó.

Varios servicios de la Caja están sin atenderse debido a que los especialistas dejan de trabajar a las 4 de tarde. Albert Marín. (Albert Marín)

Caja responde

La Teja le consultó a la Caja por la situación de la señora y esta fue la respuesta que se brindó.

“Debido a la situación que se está presentando a nivel país con el tema de la falta de especialistas, se ha estado trabajando en la programación de las diferentes cirugías, esta paciente ya fue programada para el viernes 5 de abril”.