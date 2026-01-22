Este es el número y la serie que recomienda la Inteligencia Artificial para los millonarios Chances de este viernes

De cara al sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este viernes, la Inteligencia Artificial realizó una selección simbólica de un número y una serie que se presentan como recomendación recreativa para quienes participarán en este tradicional juego de azar.

Número de la IA para sorteo millonario

El Chances de la JPS paga hasta ₡80 millones por entero en el premio mayor. (Canva/La Nación)

Según la elección realizada de forma aleatoria, el número recomendado por la Inteligencia Artificial es el 37, acompañado de la serie 428. Esta selección no se basa en estadísticas, patrones ni resultados anteriores, sino que responde únicamente a un ejercicio informativo y de entretenimiento.

El sorteo de Chances es uno de los productos más populares de la Junta de Protección Social, ya que permite a los jugadores escoger su número favorito y apostar montos accesibles, con la posibilidad de ganar premios importantes.

Para este sorteo, el premio mayor paga ₡80.000.000 por entero, mientras que el segundo lugar otorga ₡25.000.000 y el tercer lugar ₡7.000.000 por entero, cifras que mantienen el interés de miles de personas en todo el país.

La JPS recuerda que los juegos de azar dependen exclusivamente de la suerte y que los resultados oficiales deben consultarse únicamente por medio de sus canales autorizados.

El número 37 y la serie 428 fueron recomendados de forma simbólica por la IA. (Made with Google IA/Made with Google AI)

Nota realizada con ayuda de IA