Este es el porcentaje que subirán los salarios de trabajadores, técnicos y empleadas domésticas en el sector privado

Los salarios del sector privado aumentarán, vea de cuanto sería el porcentaje. (Fotocomposición Canva La Nación/Fotocomposición Canva La Nación)

Si usted labora en el sector privado, debe conocer que el aumento al salario mínimo que se aplicará en 2027 quedará en firme este miércoles.

Luego de un proceso de revisión y de audiencias que inició el 14 de octubre, con distintos sectores como lo son el empleador, el sector laboral y el propio Estado, el Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, definirá cuál será el aumento.

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Dicha variación, que empezará a regir a partir del 1 de enero del 2027, recibió de parte del gobierno un planteamiento del incremento general de 1,70% en los salarios mínimos del sector privado, lo cual coincidió con lo solicitado por algunos sindicatos.

Este aumento obligatorio planteado también ofrecería un incremento adicional de 4,18% para las trabajadoras en labores domésticas. Así mismo, se plantea un aumento del 0,88% para las personas que se desempeñan en puestos de técnico medio en Educación Diversificada, principalmente los egresados de colegios técnicos.

¿Qué significa esto?

De hacerse oficial el aumento planteado, un trabajador del sector privado que gana, por ejemplo, 664.000 colones al mes por salario mínimo, ganaría en el 2027 alrededor de 675.000 colones.

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Para las labores domésticas, de tener un salario mínimo de alrededor de 268 mil colones, tendrían un nuevo mínimo de 279 mil colones. Mientras que para los técnicos medios, el nuevo mínimo sería de 501 mil colones aproximados.