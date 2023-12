Este valioso consejo le ayudará a rendir la plata

Muchas personas, al llegar el fin de la quincena, se dan cuenta que se les fue la plata del salario y muchas veces no saben ni en qué.

El Banco de Costa Rica (BCR) explica un fenómeno muy común que se da en la población y podría ser el emotivo de la inestabilidad financiera de muchos.

Muchas veces los gastos hormiga se hacen de forma inconsciente. Foto: Green-Got

El banco aconseja a las personas eliminar los gastos hormiga, los cuales son pequeñas salidas de plata que se hacen de forma repetitiva, casi inconscientemente, muchas de las veces por impulso, pero que no son realmente innecesarios.

“Al ser sumas inadvertidas, parecería que no afectan nuestras finanzas, pero si las analizamos detenidamente nos daremos cuenta de que no solo lo hacen sino que pueden representar un hábito de consumo arraigado desde hace tiempo”, afirmó Kattia Morales Ulloa, gerente de responsabilidad social del BCR.

Para que usted tenga claro qué es un gasto hormiga, la vamos a poner un ejemplo:

Si cada día para el almuerzo se compra un refresco en la pulpería, cuyo costo es de ¢500, al final de la semana eso equivaldría a ¢2.500, en un mes la suma llegaría a ¢10.000 y en un año ascendería a más de ¢100.000.

Elimine los gastos hormiga y ahorre. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

Si a eso le agregamos otros gastos asociados a compras de impulso como golosinas, cafés, helados, entre otros, el monto final será mucho mayor y más representativo para el presupuesto.

¡Imagínese todo lo que podría ahorrar si corta con esos gastos innecesarios!

Esto no quiere decir que no pueda darse un gustito de vez en cuando, el verdadero inconveniente radica en que se convierta en algo recurrente que incluso llegue a adquirir por costumbre y no por necesidad.