Este viernes es el último día para que papás de escolares y colegiales hagan importante trámite

Si usted tiene hijos, sobrinos, hermanos o primos en la escuela o el colegio, tiene que tener muy presente que este viernes es el último día para hacer un importante trámite.

Cuidado se le pasa la fecha de la prematrícula. (Cortesía)

El Ministerio de Educación Pública informó que la prematrícula para los estudiantes en los niveles de preescolar, primaria y secundaria se abrió el 4 de agosto y cierra el 8 de agosto de 2025, en todos los centros educativos del país, según el Calendario Escolar 2025.

“Padres, madres o encargados legales de los niños, niñas y jóvenes podrán realizar el trámite en cada centro educativo.

“En el caso de los niños y niñas que van a ingresar a la Educación Preescolar, es requisito haber cumplido 4 años de edad al 15 de febrero de 2026, de acuerdo con el Reglamento de Matrícula y Traslados”, informó el MEP.

Tienen que retirar una boleta en el centro educativo. (Rafael Pacheco)

Es importante que los papás tengan presente que para quienes ingresan a primer año de primaria será requisito obligatorio presentar el certificado de conclusión de estudios de los dos niveles de Educación Preescolar (Materno y Transición) y tener 6 años cumplidos al 15 de febrero del 2026.

Cada centro educativo informará a los interesados los medios y procedimientos que se utilizan para formalizar el trámite.

La viceministra Académica del MEP, Guiselle Alpízar Elizondo, hace un llamado a las familias a realizar el proceso, atendiendo el derecho de los niños, niñas y jóvenes a la educación.

Hay tiempo hasta este viernes 8 de agosto. (Marcela Bertozzi)

“La educación es una obligación, un derecho y una oportunidad. Enfatizamos la relevancia de los dos años de Educación Preescolar y su carácter obligatorio, porque en la Educación Preescolar los niños y las niñas desarrollan habilidades en pensamiento matemático, lectura y escritura inicial, esto es fundamental para el éxito escolar. En preescolar no solo se enseñan conocimientos, se forja el carácter y se nutre el corazón”.

La ratificación de la matrícula está calendarizada el 8 y 9 de diciembre del 2025, para la educación preescolar, primaria y secundaria.