Estefanía Carvajal, intérprete de Lesco de Casa Presidencial, vive ahora en África, ¿por qué?

De Zapote a Kenia, África: Nada menos que de 13.000 km fue el cambio de vida que hizo Estefanía Carvajal, la intérprete de Lesco (lenguaje de señas costarricenses) que vimos durante ocho años en actividades del Gobierno.

Fueron primero cuatro años durante el mandato de Luis Guillermo Solís y el mismo tiempo en el de Carlos Alvarado que acaba este 8 de mayo.

Estefanía viajó a Kenia para trabajar con una organizació no gubernamental (ONG). La Teja la llamó para ver cómo le está yendo tan lejos de Costa Rica y para saber por qué renunció.

Desde el pasado mes de febrero Estefanía está en Kenia. Cortesía. (Cortesía)

Lo primero que dijo fue tenía clarísimo que con la llegada de mayo en Casa Presidencial despedirían personal porque el presidente nuevo prefiere la mesa limpia, y para evitar quedarse sin trabajo, comenzó a mover fichas y le dio resultado.

“Una organización internacional sin fines de lucro llamada Door Internacional y dedicada a traducir biblias a distintas lenguas de señas me ofreció una buena oportunidad, pero debía incorporarme casi de inmedaito.

“No lo pensé y renuncié a Casa Presidencial y el diez de febrero me vine para Kenia con mucha ilusión y ganas de seguir trabajando porque solo el dos por ciento de las personas sordas del mundo han podido tener la oportunidad de conocer la Biblia en su lengua de señas”, explica.

Muy feliz

La experiencia la tiene muy feliz porque le permite compartir con gente de muchas nacionalidades. Todos se comunican en la lengua de señas de Kenia (KSL), incluso quienes oyen y hablan, como ella.

“Sabía algo muy básico de KSL, porque ya había colaborado con la ONG en algunas reuniones, por eso no me perdí y ahora como practico las veinticuatro horas, ya me acomodé mucho mejor. Aprender una lengua de señas es más rápido que aprender una lengua oral”, explicó.

Le encanta compartir con una cultura tan diferente como la keniana. Cortesía. (Cortesía)

Algo que ha sido “bien loco”, como ella lo califica, es el asunto de la comida africana. “Es que es muy diferente, al principio cociné algunas cosas, pero poco a poco voy aprendiendo y acostumbrándome. No he podido acostumbrarme al ugali, que es como un puré de harina (de maíz) y en Kenia digamos que lo usan como si fuera arroz, y no lo logro.

“Al inicio tampoco lo lograba con el shapati (especie de tortilla de harina) porque es muy aceitosa, pero a falta de tortillas le estoy cogiendo el gustico. Eso sí, lo que más me ha costado es aprender a comer con la mano. Aquí hay cubiertos, pero la tradición es comer con la mano... ahí voy, poco a poco”, dijo.

¿Y cómo le va con el agua? Explica que hay, pero en general es muy difícil conseguirla, en la zona donde está Estefanía hay pozo y en la casa donde vive hay un sistema que filtra el agua. Desde que llegó le explicaron que hay un tubo para tomar agua y otro para lavar ropa o platos; esta última no hay que beberla por nada del mundo.

Con cebras y antílopes

La tica vive en un barrio de clase media --Ongata Rongai, en Nairobi, la capital del país-- y le sorprende ver que todas las mañanas pasan vendiendo agua para tomar y para otros usos, o sea, potable y no potable. La ofrecen muchachos que llevan mulas que cargan galones.

Las calles de donde vive no están iluminadas, pero dice que hay mucha seguridad así que ella camina sola incluso por las noches.

Le toca comunicarse en la lengua de señas de Kenia, la cual ya domina muy bien. Cortesía. (Cortesía)

Por dicha no se ha enfermado del estómago, pero sí la ha afectado la alergia porque las calles están sin asfaltar y siempre hay polvo.

Como le gusta hacer ejercicio sale a caminar o a trotar. Eso sí, no es aconsejable hacer una ruta muy lejana porque si se aparta mucho podría encontrarse con animales salvajes. De hecho ya le pasó y un día se topó con cebras, monos, antílopes y jabalíes.

Sosteniendo un huevo de avestruz. Cortesía. (Cortesía)

De safari

“Hace una semana fui a un safari y ahí sí vi rinocerontes, jirafas, hipopótamos, leones, elefantes. Me encantó. Aquí el contacto con la naturaleza es total. Cuando uno dice que va para África, los ticos piensan lo mismo que los estadounidenses piensan de ir a Costa Rica, que se van a topar indios con taparrabo. Nada que ver, yo estoy en una ciudad muy cómoda y moderna”, comentó.

Algo que le ha sorprendido --además de la naturaleza-- es el respeto que le tienen en Kenia a los tiempos de descanso de los trabajadores. La hora del café y del almuerzo son, por así decirlo, sagradas; además, si usted sale a las 4, es a las 4 en punto, sea una empresa pública o privada.

El rostro más popular del país en la traducción de la lengua de señas Lesco, Estefanía Carvajal Poveda, cerró un ciclo de 8 años con Casa Presidencial y desde el pasado 10 de febrero viajó a Kenia, África, para trabajar con una ONG. (Cortesía)

De Tiquicia naturalmente le hacen falta varias cosas, empezando por los helados porque los de Kenia no saben igual; también le pasa con las tortillas y está antojada de un buen gallo pinto porque el arroz y los frijoles kenianos no le saben igual. “Y sin salsa Lizano nada que ver”, dice. La entendemos perfectamente.

Al inicio, recién llegada, le costó encontrar buen café (la mayoría consume instantáneo), pero ya le llegó a un lugar que vende como en Tiquicia --para chorrear-- y eso la tiene feliz. Así, poquito a poquito, Estefanía se adapta a un mundo muy distinto al de Zapote.

Estefanía tiene una academia virtual de lesco que se llama Inlesco y por estos días tiene matrícula abierta, llame al 8885-3726 o escriba al correo: inlescocr@gmail.com Tienen varios horarios, se recibe clases una vez a la semana por tres horas