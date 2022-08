Esto es lo que debe saber sobre la polio

Ante la aparición de un caso de polio en Nueva York, Estados Unidos, en julio de este año, es bueno recordar que aunque se erradicó en nuestro país desde 1973, la enfermedad podría regresar si nos descuidamos y no vacunamos a nuestros niños.

Gabino Castillo y Jorge Barquero son miembror de la Asociación de poliomelits en Costa Rica. (Alonso Tenorio)

Así lo advierte la doctora María Luisa Ávila, pediatra infectóloga del Hospital Nacional de Niños.

Desdevacunas y altas coberturasa como ministra de Salud, la doctora Ávila cambió la vacuna contra la polio del tipo oral por la que es intramuscular y que es más segura y baja el riesgo.

-¿Cómo se evita?

-Con vacuna y altas coberturas de aplicación. El tema de saneamieto ambiental puede verse alterado por fugas, huracanes o terremotos que pueden alterarlo.

¿Existe riesgo de que regrese la polio a Costa Rica?

-¿Si tengo la enfermedad, puedo contagiar a otros?

-Sí, a través de lo que conocemos como ano, mano, boca; que significa que la persona contagiada elimina el virus por la nariz, tos o heces y otra persona se puede contagiar.

Antes del 2010, la dosis contra la polio se administraba vía oral.

-¿Cuándo debe aplicársele la vacuna a los niños?

-Se inicia a los dos meses, a los 4 y los 6 meses. Luego se aplica un refuerzo entre los 15 y 18 meses. Sirve contra la difteria, tétano, tosferina, meningitis y polio. Y el refuerzo final se aplica entre los 4 y los 7 años, que no contiene la protección contra la meningitis.

-¿Un adulto que no se vacunó de niño, puede hacerlo ahora?

-MLA: El problema es que las vacunas disponibles de polio son de niños, porque los otros componentes podrían provocar una reacción en los adultos, por lo que debería vacunarse con una dosis inyectada que tenga solo la dosis de polio, pero no es fácil conseguirla.

“A las personas que no vivieron la etapa de la epidemia, no se les recomienda vacunarse. Pero los adolescentes que no se hayan vacunado, sí pueden hacerlo”, agregó la doctora Gisella Herrera.

-¿Qué puede producir el virus en los pacientes?

-El virus entra al sistema nervioso central y puede producir diferentes manifestaciones. Pueden desarrollar la enfermedad que es la presentación paralítica, que puede dejar deformidades e incapacidades que conocemos, pero eso es en el caso de los que les fue “bien”. Algunos niños pueden hasta morir porque se afectan los músculos de la respiración en el tórax.

-¿Es obligatoria la vacunación?

-Sí, en los centros de enseñanza se le pide a los padres la constancia de vacunación, porque un niño que entra a compartir con otros niños sin vacunar, es un riesgo para los demás.