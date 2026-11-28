La Sala IV giró una medida cautelar urgentísima, en donde ordena a las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería permitir que Francesca Albanese deje el aeropuerto Juan Santamaría, lugar en donde está retenida, desde el jueves anterior.

Este viernes, la Sala Constitucional informó que una magistrada dictó que Albanese debe ser trasladada a un hotel cercano al aeropuerto Juan Santamaría, para que allí pase la noche.

Además, Albanese dejará Costa Rica este sábado, para trasladarse a México. Francesca llegó a Costa Rica para recibir un doctorado honoris causa, de parte de la UCR; pero el gobierno impidió su entrada, alegando motivos de seguridad nacional.

LEA MÁS: Actor Mark Ruffalo tiró con todo por la retención de Francesca Albanese en Costa Rica

Francesca Albanese dejará Costa Rica, este sábado 28 de noviembre. Foto: AFP. (LUIS ACOSTA/AFP)

La abogada italiana es relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, desde hace tres años.

Lo que ordena la medida

Esto es lo que dice la medida señalada por la Sala IV:

“Se ordena a la Dirección de la Policía Profesional y a la Dirección General de Migración y Extranjería, o a quienes ocupen esos cargos, que coordinen de manera inmediata a la notificación de esta resolución para que el jefe (encargado o representante legal de la empresa o agencia propietaria, explotadora o consignataria) del medio de transporte internacional en el cual arribó Francesca Paola Albanese solicite formalmente a la Dirección General de Migración y Extranjería su traslado al hotel más cercano al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y sea autorizado por esa Dirección.

LEA MÁS: Francesca Albanese revela lo que ha vivido por retención en aeropuerto Juan Santamaría y lo que dice preocupa

“Lo anterior con el propósito de que la amparada pernocte en ese establecimiento el tiempo que sea necesario hasta su salida del país. Esto en el entendido de que ella ha manifestado ante la Dirección General de Migración y Extranjería, según consta en autos, que ha decidido libremente viajar mañana sábado 28 de noviembre de 2026 a México.

Albanese recibió la visita del expresidente Óscar Arias y su esposa, doña Suzanne Fischel. Foto: Facebook Óscar Arias. (Oscar Arias/Facebook)

“Además, se deberá disponer que las condiciones del traslado y alojamiento sean compatibles con la protección judicial, garantizando la comunicación con su asistencia letrada y el acceso a la alimentación, agua y atención médica (si la requiere). Además, deberán confirmar el itinerario y la hora de presentación para el vuelo hacia México y coordinar oportunamente el regreso al aeropuerto”.