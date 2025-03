Esto pasó con vecino de Cartago que se cansó de vivir con malos olores y denunció al Ministerio de Salud

Un vecino de Cartago, cuyo nombre no fue revelado, se cansó de vivir en medio de malos olores y puso una denuncia ante la Sala Constitucional.

El denunciante interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y en el texto explicó que el 5 de setiembre de 2024 había enviado un correo electrónico a la dirección “denuncias.minsa@misalud.go.cr” (del Ministerio de Salud), para poner una queja contra el Parque Industrial Z en Cartago.

El Ministerio de Salud tendrá que resolver el tema en dos meses. (Rafael Pacheco)

Él aseguró que una planta de tratamientos, que está en ese lugar, despide olores desagradables y pone en riesgo a los vecinos.

También indicó que en su solicitud se adjuntaron los formularios solicitados por el Ministerio de Salud para llevar a cabo el trámite de la denuncia.

El 6 de setiembre del 2024, él recibió un correo electrónico de Salud indicando que la denuncia se enviaba a la Dirección de Área Rectora de Salud Cartago (ars.cartago@misalud.go.cr), para lo que correspondiera; sin embargo, acusa que aún no ha recibido respuesta a la denuncia planteada.

Cuatro meses después, específicamente el 9 de enero de 2025, Salud realizó una inspección sanitaria al lugar denunciado, concretamente, en la planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Industrial Z, y no percibieron olores desagradables. Durante la visita en el condominio donde habita el denunciante, tampoco detectaron los malos olores denunciados; Salud programó una nueva inspección para el 23 de enero de 2025; no obstante, aún no hay respuesta de nada.

Los magistrados consideran que el tema que ha alargado mucho y le dio la razón al denunciante. (Rafael Pacheco)

“De lo expuesto, la Sala estima que los plazos transcurridos para el trámite y atención de la denuncia planteada, la cual aún no ha sido resuelta, son desproporcionados y atentan contra los derechos fundamentales del amparado y los habitantes de la zona al verse, eventualmente, afectado su derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, informó la Sala Constitucional en su resolución.

Los magistrados le dieron la razón al vecino y le ordenaron al Ministerio de Salud resolver de forma definitiva la denuncia planteada, en un plazo máximo de dos meses.