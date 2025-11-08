Estos son los números ganadores del sorteo de Chances de este viernes

La Junta de Protección Social (JPS) anunció los números ganadores del sorteo de Chances número 6989 de este viernes 7 de noviembre.

LEA MÁS: Pasajeros deben tomar precauciones si viajan a Estados Unidos, advierte la ALA

Si usted compró algún número para los Chances de este viernes, preste atención a ver si resultó millonario.

De las tómbolas salieron estas combinaciones, según el premio:

Premio mayor: 07, serie 277.

07, serie 277. Segundo premio: 12, serie 936.

Tercer premio: 17, serie 941.

Este viernes 7 de noviembre se realizó el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social. (JPS/JPS)

Si usted tenía una fracción o un entero con alguno de estos números, ¡felicidades! El siguiente paso que debe hacer es reclamar su premio.

¿Dónde puede reclamar su premio?

El premio se puede reclamar en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le entreguen el monto que le corresponde.

Recuerde que el premio mayor está en 120 millones en 2 emisiones, es decir, 240 millones de colones.

El premio mayor del sorteo de Chances de este viernes 7 de noviembre está en 240 millones, es decir, 120 millones de colones por emisión. (JPS/JPS)

Por otra parte, el segundo premio está en 37 millones de colones por emisión y el tercero 9 millones por emisión.

LEA MÁS: ¿Cuándo inician las clases del curso lectivo 2026? MEP ya dio a conocer la fecha

Si compró a través del sitio web de la JPS, el dinero le será depositado de manera automática a la cuenta que usted registró en la plataforma.

Sorteo de Lotería de la JPS

Este domingo 9 de noviembre se realizará el sorteo de la Lotería.

El premio está en 175 millones de colones por emisión; en total, está en 350 millones de colones.

Si usted quiere participar en este sorteo, aproveche a comprar su número de suerte. La fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero, 7.500 colones.

Esto pasó con el Acumulado

Para este 7 de noviembre, el sorteo del premio Acumulado estaba en 820 millones; sin embargo, la bolita favorecida fue la de un premio de 2 millones de colones para la combinación de la serie 791 con el número 76.

Para este domingo 9 de noviembre, el sorteo del Acumulado estará en 845 millones de colones.

LEA MÁS: Una bala pérdida le salvó la vida y ahora convierte tenis y camisetas en obras de arte