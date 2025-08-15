Estos son los problemas que puede causarle a su boca la pasta Colgate que están retirando

Ponga mucha atención porque hay una pasta dental Colgate, que los ministerios de Salud y Economía están confirmando que se debe retirar ya mismo del mercado, porque no debe ser utilizada por nadie.

Estos son los problemas que puede provocarle a su boca la pasta Colgate que están retirando. (Canva/Canva)

Salud asegura que la Colgate Total Prevención Activa Clean Mint puede provocar lesiones bucales, ardor, inflamación de encías y edema (hinchazón) labial.

LEA MÁS: Pilar Cisneros creyó que se iba a apear a Laura Chinchilla, pero se le volcó la tortilla y no le fue pero ni regular

El tema es bien serio, pues en la alerta de ambos entidades aclaran que esta pasta tiene ya una orden sanitaria. “Se debe retirar de inmediato de manera preventiva el producto de todo punto de distribución, comercialización y venta”, explica Salud y Economía.

Si tiene una pasta de estas deje de usarla inmediatamente. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

¿Por qué la están retirando? En varios países de Latinoamérica ya la están retirando, porque en Brasil se demostró que tiene fluoruro de estaño. Se han reportado ya personas afectadas con problemas de salud bucodental, como irritación, inflamación de encías, dolor bucal, sensibilidad dental, úlceras y hasta reacciones alérgicas.

¿Qué hago si tengo una Colgate Total Prevención Activa Clean Mint?

LEA MÁS: Este domingo se jugará el sorteo extraordinario por el Día de la Madre, y este será el premio mayor

Deje de usarla de inmediato y llame al teléfono de atención al consumidor de Colgate 800-2654283 para que se la cambien por otra. La empresa confirma que el tiempo para solicitar el cambio de pasta es de un año a partir de ahora.

Si tiene dudas sobre esta pasta dental puede llamar a atención al consumidor de Colgate 800-2654283. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Si tiene dudas, puede consultar AQUÍ