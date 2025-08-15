Nacional

Estos son los problemas que puede causarle a su boca la pasta Colgate que están retirando

El Ministerio de Salud y el de Economía alertan sobre el retiro de una pasta dental Colgate

Por Eduardo Vega

Ponga mucha atención porque hay una pasta dental Colgate, que los ministerios de Salud y Economía están confirmando que se debe retirar ya mismo del mercado, porque no debe ser utilizada por nadie.

Salud ordenó retirar Colgate Total Clean Mint por riesgo de alergias; el ingrediente fluoruro de estaño y un cambio de saborizante están en revisión.
Estos son los problemas que puede provocarle a su boca la pasta Colgate que están retirando. (Canva/Canva)

Salud asegura que la Colgate Total Prevención Activa Clean Mint puede provocar lesiones bucales, ardor, inflamación de encías y edema (hinchazón) labial.

El tema es bien serio, pues en la alerta de ambos entidades aclaran que esta pasta tiene ya una orden sanitaria. “Se debe retirar de inmediato de manera preventiva el producto de todo punto de distribución, comercialización y venta”, explica Salud y Economía.

Salud retira pasta dental Colgate Total Clean Mint
Si tiene una pasta de estas deje de usarla inmediatamente. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

¿Por qué la están retirando? En varios países de Latinoamérica ya la están retirando, porque en Brasil se demostró que tiene fluoruro de estaño. Se han reportado ya personas afectadas con problemas de salud bucodental, como irritación, inflamación de encías, dolor bucal, sensibilidad dental, úlceras y hasta reacciones alérgicas.

¿Qué hago si tengo una Colgate Total Prevención Activa Clean Mint?

Deje de usarla de inmediato y llame al teléfono de atención al consumidor de Colgate 800-2654283 para que se la cambien por otra. La empresa confirma que el tiempo para solicitar el cambio de pasta es de un año a partir de ahora.

El Ministerio de Salud informa a la población costarricense que, en el marco de una reunión sostenida con representantes de la empresa Colgate-Palmolive, la compañía notificó su decisión de proceder con el retiro voluntario del producto Colgate Total® Clean Mint Prevención Activa del mercado nacional.
Si tiene dudas sobre esta pasta dental puede llamar a atención al consumidor de Colgate 800-2654283. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Si tiene dudas, puede consultar AQUÍ

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

