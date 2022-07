Estudiantes con educación deficiente tienen problemas para comprender el mundo y se vuelven violentos

Los estudiantes que han recibido una educación deficiente durante los últimos dos años, tienen limitaciones serias para analizar las situaciones que viven y para comprender el mundo, lo que muchas veces hace que desarrollen conductas autodestructivas y sean violentos.

Un estudio hecho por el Banco Mundial en coordinación con Unicef y la Unesco, publicado el 23 de junio, reveló una realidad preocupante que viven niños de América Latina y el Caribe.

Urge una intervención para ayudar a los niños a superar los problemas de analizar textos Foto: Prensa Mep.

Cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado no alcanzan el nivel mínimo de comprensión de lectura. Si bien la región ya enfrentaba una crisis de aprendizaje antes de la pandemia, esto representa un agravamiento enorme.

Esta nueva estimación también sugiere que luego de dos años de cierre de escuelas a causa del covid-19, los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de diez años.

La educadora guanacasteca Ginette Avilés, quien en el 2012 ganó el premio Mauro Fernández a la mejor educadora, dice que esos datos son preocupantes y exigen tomar acciones inmediatas tanto a los educadores como a los padres de familia.

“El no poder comprender un texto es algo serio y va mucho más allá de la lectura, causa que la gente no tenga un pensamiento crítico, quien no lee se vuelve ignorante y no aprende a expresarse de forma correcta, no va a tener palabras para opinar y defenderse; tampoco podrá sostener una conversación”, dijo.

Papás no ayudan

La profesora opina que los papás tienen responsabilidad en el rezago educativo ya que no se han preocupado por fomentar la lectura en sus hijos, prefieren darles un celular que los entretenga a comprarles un libro y sentarse a leer con ellos.

“Los educadores también tienen culpa porque muchos han perdido el amor por la profesión, van a dar clases por cumplir el horario y eso no puede ser, deben ir más allá para formar a los niños y jóvenes”, aseguró.

El rezago educativo ha hecho que muchos estudiantes no tengan la capacidad de resolver conflictos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Doña Ginette piensa que es urgente retomar el hábito de la lectura en los centros educativos y los hogares.

“Los niños y los jóvenes se están perdiendo la oportunidad de viajar con la imaginación, es un lástima. Es necesario que los papás los orienten y, sobre todo, les den el ejemplo a sus hijos de que leer es importante”, explicó.

El educador Lenín Alvarado, director del liceo de Costa Rica, señala que el hecho de que los menores no estén comprendiendo lo que leen es un problema enorme.

“Una persona que no comprenda bien lo que lee va a tener una percepción distinta del mundo, problemas para comunicarse, bajo rendimiento académico, frustración por no poder desarrollarse bien, depresión y hasta pueden desarrollar actitudes violentas porque no comprenden bien el mundo.

“Este año hemos visto en muchos centros educativo que los estudiantes no tienen la capacidad de resolver los conflictos, no pueden comunicarse para hablar sus problemas y por lo mínimo se ponen violentos y se van a los golpes”, dijo.

Debido a la pandemia la calidad de la educación bajó mucho. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Gran reto

El profesor dice que tanto el Ministerio de Educación como los papás de los estudiantes tienen un gran reto para lograr que los niños y los jóvenes mejoren en su habilidad para comprender textos.

“Es urgente que los padres lleven (a la casa) libros cortos y sencillos para que sus hijos los lean; incluso pueden aprovechar la tecnología si así lo quieren, por ejemplo, poniendo a los chiquitos a leer en el celular”, expresó.

El profesor dice que esa tarea de los centros educativos de ayudar a los estudiantes a mejorar en sus habilidades debe hacerse de la mano con actividades culturales, artísticas y deportivas porque debe ser un proceso integral y completo que estimule todas las áreas de aprendizaje.

El educador también recomendó a los papás fomentar en sus hijos el aprendizaje con cursos de idiomas, de instrumentos musicales, la práctica de algún deporte y talleres que les ayude a enriquecerse su conocimiento.

El informe del Banco Mundial recomienda a los gobiernos cuatro acciones claves para mejorar la educación en medio de la crisis:

Lo primero es colocar la recuperación educativa en lo más alto de la agenda de cada país, reintegrar al sistema educativo a los niños que abandonaron la escuela y asegurar que permanezcan en ella.

La tercera recomendación es recuperar el aprendizaje y asegurar el bienestar socioemocional de los niños y, por último, aconseja valorar, apoyar y formar a los docentes en este proceso.