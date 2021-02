“La idea de la presencialidad es que una vez al mes cada subgrupo reciba lecciones, no podemos hacer más porque no hay más espacio, los muchachos van rotando. No somos un colegio que tenga instalaciones grandes en cuanto a aulas o lugares para convivencia en los recreos. De momento ellos van a tener que quedarse en el aula y comerse ahí lo que traigan respetando todos los protocolos”, dijo el educador.