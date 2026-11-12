Estudio de la UNA advierte que apenas un colegial de cada diez comprende bien lo que lee

Un estudio realizado evidencia la sería situación en cuanto a la comprensión lectora de los estudiantes en el país. (UNA C/UNA Comunica)

En Costa Rica, muchos jóvenes pierden la habilidad lectora. Así lo revelan dos investigaciones del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA).

El estudio evaluó a más de 4.500 alumnos en 2025 y 2026 mediante la métrica internacional Lexile. Esta escala no representa la nota de un examen escolar, sino que es una medida que relaciona la habilidad lectora de un estudiante con el nivel de dificultad de los textos (basada en aspectos como la longitud de las oraciones y la frecuencia de las palabras).

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En tercer grado de escuela, los números son alentadores: el 62% de los niños logra un nivel de comprensión satisfactorio. Sin embargo, al llegar a sexto grado, solo el 25% comprende bien lo que lee.

En secundaria todo cambia

El golpe más duro ocurre en secundaria, en noveno año, apenas el 20% aprueba satisfactoriamente, y en el último año de colegio, los datos son alarmantes: únicamente el 11% (apenas 1 de cada 10 jóvenes) logra el nivel de lectura adecuado.

Estudiantes ven una baja en su comprensión lectora cuando llegan a noveno año. En quinto año de secundaria el panorama es aún más complejo. Imagen con fines ilustrativos. (Cortesía de Angelly Paniagua)

“Hay un porcentaje importante de estudiantes que aún no se encuentran con las capacidades adecuadas para afrontar las demandas que les exige su nivel académico”, explicó Karol Picado Arce, investigadora del Ineina.

La desigualdad pesa en la mochila

Los alumnos de colegios privados sacan una amplia ventaja sobre los del sistema público. Además, los mejores lectores se concentran en el centro del país (San José, Heredia, Alajuela y Cartago), mientras que los peores promedios se registran en las zonas rurales y en las provincias costeras (Puntarenas, Guanacaste y Limón).

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Sin embargo, la investigación encontró una luz: identificó escuelas ubicadas en distritos de bajo desarrollo social que, gracias al esfuerzo docente, lograron resultados excelentes, superando a centros de zonas ricas.

Ante este panorama, Eiliana Montero Rojas, investigadora ad honorem del Ineina, fue contundente sobre la urgencia de actuar: “La competencia lectora está en la base del aprendizaje de todas las asignaturas, es una habilidad fundamental para la vida, tanto a nivel académico como a nivel personal y profesional”.