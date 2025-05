Estuvieron a punto de estafar a mi papa, le cuento la historia para que no engañen al suyo

¡Estuvieron a punto de estafar a mi papá! Con una llamada telefónica, un infeliz (porque no puedo escribir aquí como realmente le quiero decir) casi le roba la plata que tanto le ha costado ganarse y vengo a contarle la historia para que también se ponga vivo y alerte a su familia.

Todo pasó el viernes pasado como a la 1 p. m. Ese día yo estaba en teletrabajo (gracias a Dios) así que estaba en mi casa.

Mis papás y yo acabábamos de almorzar y mi papá se fue a descansar al cuarto. Escuché que lo llamaron al celular.

El estafador le mandó un link para que mi papá ingresara. (Shutterstock)

Era un hombre, se identificó como Kenneth Rocha Gutiérrez, dijo que era abogado y que trabaja en la municipalidad de Sarapiquí.

El sujeto le dijo a mi papá que estaba viendo en el sistema de la municipalidad que tenía una propiedad en ese cantón, lo que es verdad, y le dio todos los detalles: ubicación, extensión, características de lo que tiene, eso hizo que él creyera que realmente era un funcionario de la muni.

Una vez que obtuvo la atención de mi papá, le dijo que veía que todos los impuestos estaban al día y lo felicitó por eso, pero que había pendiente una declaración de bienes inmuebles y que si no la hacía ese mismo día, antes de las 3 de la tarde, le iban a poner una multa de tres salarios base, que equivalía a ¢1.300.000, por supuesto que mi papá se preocupó, a nadie le sobra ese platal.

Nosotros vivimos en Desamparados, así que ir ese mismo día hasta Sarapiquí y llegar antes de que cerraran era misión imposible.

El estafador le dijo a mi papá que no se preocupara, que él le iba a ayudar para hacer la actualización de la declaración en línea.

Este es el número desde el que intentaron estafarlo. (Rocío Sandí Z.)

Nunca le pidió hacer pagos o información sensible

Mi papá no vio peligro porque nunca le habló de hacer ningún pago, ni tampoco le pidió información sensible, así que le dijo que estaba bien, que le dijera qué tenía que hacer.

Para ese momento yo estaba en la sala trabajando sin la mínima idea de que un delincuente estaba tratando de estafar a mi papá. El hombre ese le dijo a mi papá que le iba a dictar unos datos y por dicha él se fue para la sala a buscar un papel y ahí fue donde empecé a escuchar la conversación.

Para poder escribir con más facilidad, mi papá puso el altavoz y siguió hablando con el supuesto abogado y él dijo que tenía que mandar un mensaje por WhatsApp diciendo “solicito formulario de declaración jurada”, así lo hizo y le enviaron un link.

En ese momento el estafador le dijo que ingresara al link y ahí fue donde me hice tirada de la silla, le pregunté a mi papá con quién estaba hablando y me dijo que con un abogado de la muni que lo estaba ayudando a hacer una declaración para evitar una multa, ¡se me encendieron todas las alarmas!

Le dije a mi papá que yo le iba a ayudar y agarré el celular, me presenté con el mafioso ese, le pedí el código de abogado, y ahí todo cambió, el desgraciado se puso serio y esquivo.

La Municipalidad de Sarapiquí ha estado alertando de las estafas. (Municipalidad de Sarapiquí)

Mientras yo buscaba en el Colegio de Abogados el número de agremiado que me había dado, le pregunté por dónde habían notificado a mi papá de que esa declaración estaba pendiente y me dijo que por correo electrónico, le pedí que me dijera el correo electrónico registrado y se enojó, me dio uno que se inventó en ese momento, que evidentemente no era el de mi papá, y muy enojado me dijo que él no tenía por qué estar perdiendo el tiempo contestado mis preguntas si lo que quería era ayudar a mi papá para que no tuviera que pagar la multa, pero que entonces iba a pasar el reporte y colgó.

Mi papá se quedó frío porque le seguía dando vueltas en la cabeza que iba a tener que pagar ese montón de plata.

Cuando confirmé que el código de abogado que me dio era real, pero que pertenecía a una mujer, quedó más que claro que todo era mentira.

Llamamos a la municipalidad de Sarapiquí y una muchacha muy amable nos escuchó con atención y nos confirmó que eso fue un intento de estafa.

Le dijo a mi papá que efectivamente tenía pendiente la declaración de bienes inmuebles, pero que él podía ir en las próximas semanas o meses a actualizarla, que lo de la multa era mentira. También le explicó que los estafadores se meten a páginas donde hay información de propiedades a buscar información y convencer a la gente, pero le dejó en claro que nunca esa, ni ninguna otra municipalidad, le iba a pedir un trámite en línea.

No permita que le quitan lo que tanto le ha costado ganarse. (iStock)

También dijo que si mi papá se hubiera metido al link que le mandaron, le hubieran dicho que lo iba a ayudar a cambiar una clave y en ese momento hubieran accedido a su cuenta bancaria para sacarle la plata. Ya la muni tiene conocimiento de ese tipo de estafas, por eso ese mismo día había puesto una advertencia en el Facebook sobre el tema.

En este caso se trató de un timo con la muni, pero estos estafadores se hacen pasar por funcionarios de la CCSS, de Hacienda, del ebais, del Ministerio de Salud, de los bancos, de todo lado, pero tenga en cuenta que ninguna entidad le va a pedir que actualice datos de forma virtual.

Cuando reciba una llamada de estas, cuelgue, por favor, ni siquiera los escuche. Luego llame a la entidad o vaya personalmente y cuente lo que pasó para salir de dudas y actualizar lo que tenga pendiente.