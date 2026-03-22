¡Evite presas! El MOPT arranca obras en San José y Grecia: vea los horarios y las rutas que regularán

Si usted va transitar por la zona entre Barrio Carit y Paso Ancho este domingo 22 de marzo, debe tomar en cuenta que habrá regulaciones.

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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que se realizarán obras de conservación en la ruta nacional 213, entre Barrio Carit y Paso Ancho, para minimizar la afectación al flujo vehicular.

Para eso, se realizarán regulaciones para los conductores que transiten por la zona. Las autoridades pidieron colaboración y respeto hacia las indicaciones del personal, así como la señalización que se colocará en el sitio.

Durante un mes habrá regulaciones en la ruta entre Barrio Carit y Paso Ancho por trabajos. (MOPT/MOPT)

Asimismo, solicitaron a los conductores transitar con precaución para evitar graves incidentes.

Si usted prefiere evitar esta zona, puede hacerlo buscando rutas alternativas o sino, se recomienda armarse de paciencia.

Obras durarán un mes

El MOPT informó que las obras se extenderán por un periodo estimado de 30 días.

Los trabajos se harán en horario nocturno, de 8:00 p.m. a 5:00 p.m., de lunes a domingo.

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Este proyecto tiene una inversión que asciende a 350 millones de colones.

Paso regulado en Grecia

Las autoridades informaron que hasta las 3:00 p.m. de este domingo habrá paso regulado por obras de construcción del paso a desnivel.

Las regulaciones se están realizando 300 metros al este de la entrada a Grecia, pues se está demoliendo el canal de riego que atraviesa la ruta nacional 1.

El MOPT solicitó a los conductores transitar con precaución, con una velocidad máxima de 30 km/h.

Las regulaciones de tránsito podrían generar presas, por lo que se recomienda a los conductores armarse de paciencia o buscar rutas alternas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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