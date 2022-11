Exdiputado apoya al profesor de Parrita que pidió respeto a sus estudiantes

El exdiputado Dragos Dolanescu manifestó en su página de Facebook su apoyo al accionar del profesor de Educación Musical del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Parrita, cuyo video reprendiendo a un estudiante se dio a conocer la semana anterior.

El exdiputado del Partido Republicano Social Cristiano asegura que apoya al profesor que le gritó a sus alumnos por faltarle el respeto. (Minor Solís)

El exlegislador aclaró que no está haciendo un llamado al maltrato de los niños, sino al respeto a los mayores.

“Apoyo total al profesor que trató de poner en orden y fundamento al alumno que sólo insultarle a su madre. Como se podrá ver, el alumno, es un estudiante empoderado, de los de la generación de la ideología ‘progre’, y como empoderado que es, puede expresar libremente lo que sus padres no lograron ponerle orden y límites en su hogar”, pone el exlegislador.

Video: ¿Se justifica la actitud del profesor que regañó a los estudiantes por faltarle al respeto?

La Teja lo llamó para ampliar más en su comentario y explicó que él fue un estudiante disléxico en la década de los 80 en los centros educativos de San Carlos y como tal un estudiante de los denominados tequiosos.

“Si no fuera por la educación que me dieron mis padres, mis abuelos y mis maestros en esa época que me metieron en fundamento, no sería la persona que soy hoy en día. No estoy haciendo un llamado a agredir, ni nada similar, pero sí a ponerle límites a los niños y jóvenes de hoy en día”, explicó el exrepresentante del partido Republicano.

Video: Profesor regaña a estudiante y le pide que no le diga “hijuep...”

Asegura que en ningún momento se habría atrevido él a faltarle al respeto a los mayores o a los maestros.

“Lo que quiero decir es que por más grande que sea la problemática, no excusa la falta de respeto y por eso creo que la ideología que se le ha metido a los muchachos, los hace creer tener el derecho de faltarle el respeto a su maestro de esa manera”, comentó Dolanescu.

Profesor de colegio le exige respeto a estudiantes por llamarlo hijuep...

Don Dragos, quien es psicólogo de profesión agrega que le quitaron la potestad a los padres de poner límites a sus hijos, porque casi que ni se les puede volver a ver feo porque se sienten ofendidos y también se la quitan a los maestros.

“No se pueden dejar a los niños a la libre porque en algunos años la sociedad costarricense va a estar pagando las consecuencias. Poner en orden a tiempo, le logrará dar un futuro mucho más próspero y tranquilo a estas nuevas generaciones de costarricenses. Regresamos a nuestras formas de vivir, respetemos a nuestros mayores, a nuestros padres y a nuestros maestros”, puntualizó.

Dragos agradeció los “chuletazos” que le pegó el padre Praxedes en el Colegio Claretiano durante la misa de los viernes, cuando pasaban al frente a los estudiantes que se habían portado mal durante la semana.

Separan a profesor que regaña a estudiante por supuestamente decirle “hijuep...”

“Mi mamá me mandó a distintas escuelas y colegios del Valle Central hasta que caí en el Claretiano, donde mandaban a todas las ‘joyitas’ que no querían en ningún lado y ella le dio todo la potestad al padre Praxedes de ponerme en fundamento y todos los que salimos de ahí, somos personas de bien, trabajadoras y responsables, lo que demuestra que no nos hizo nada de daño”, resaltó Dolanescu.