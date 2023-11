Exgerente de la JPS soltó la sopa y un audio que embarra a Esmeralda Britton en un broncón

La exgerente general de la Junta de Protección Social (JPS), Marilyn Solano, sorprendió con lo que reveló. Foto: Asamblea Legislativa.

La exgerente general de la Junta de Protección Social (JPS), Marilyn Solano, compareció este miércoles ante los diputados de la Comisión Investigadora del Sinart y soltó toda la sopa sobre la orden de pasar el programa Rueda de la Fortuna de Canal 7 al Sinart.

Marilyn, quien está recién operada y por eso compareció por medio de una video llamada, fue clara con las preguntas de los legisladores y reconoció que recibió presiones tanto de Esmeralda Britton, presidenta de la Junta, como de Allan Trigueros expresidente ejecutivo del Sinart, para pasar el famoso programa de canal.

Incluso, aportó a la comisión un audio de Esmeralda Britton donde queda claro que hubo hasta amenazas de despidos si no se daba el cambio que había ordenado, supuestamente, el presidente Rodrigo Chaves.

“Hola hola querida, cómo vas, es que estaba hablando con Allan Trigueros el del Sinart y ahí me estuvo comentando varias cosillas. Yo estoy preocupada porque esta vaina tiene que quedar sí o sí en Sicop hoy, bueno, mañana, por favor mové eso, yo creo que si ya hay ocho instituciones que lo hicieron no entiendo porqué la Junta tiene que complicarse tanto, parece que lo que están buscando es ver cómo no lo hacemos y necesitamos que eso salga sí o sí, porque sino aquí van a rodar cabezas desde la mía y todas para abajo.

Audio desmiente a Esmeralda Britton en el tema de la Rueda de la Fortuna

“Hagamos las cosas bien, pero no nos vayamos a los extremos, yo creo que si ya tenemos una nota que hizo el Ministerio de Trabajo de por qué contratar al Sinart, basémonos en eso y démosle viaje, no estemos buscando tanta vuelta, que las cotizaciones de agencias que nadie nos la va a dar y menos con esta premura y además, el nivel de detalle que están pidiendo diay imposible, van a durar seis meses teniendo esos datos para poder justificar una contratación con el Sinart, eso no es lo que estamos buscando, entonces porfa, yo sé que vos estás al tanto pero ponerle candela con esta gente porque lo que están buscando es excusas para no hacerlo, Marilyn, ya yo estoy preocupada ¿qué está pasando? ¿por qué no quieren hacerlo? ¿Qué hay ahí que no queremos proceder con el sinart? ¿por qué? no entiendo, no entiendo y no quiero pensar mal”.

El audio deja en evidencia que Britton mintió este lunes en la misma comisión ya que se negó que hubo presiones y amenazas contra funcionarios de la Junta para que se diera el cambio.