Expertos en política: “El PLN está en paro y urge de 220 voltios directos al corazón”

“Los partidos políticos, y así pasa en el mundo, cuesta mucho que mueran, por eso la crisis actual del Partido Liberación Nacional (PLN) no es el principio del fin, eso sí, el PLN quedó en paro cardiaco y urge de 220 voltios al corazón para recobrar su salud”.

El pasado 28 de julio, la expresidenta del país, Laura Chinchilla, renunció al PLN. (Albert Marín)

Así describe el politólogo Gustavo Araya la realidad actual del PLN, que se vio sacudida el pasado 28 de julio cuando la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, renunció a la agrupación.

A Araya le llamó la atención ver cómo Óscar Arias y José María Figueres, después de que las redes sociales reventaran con la renuncia de la expresidenta, se comenzaran a tirar duro, incluso con Arias pidiendo la renuncia de Figueres.

Óscar Arias pide la renuncia de José María Figueres del PLN. Archivo.

“En lugar de andar echándose culpas, dos figurones del PLN como Arias y Figueres lo que deberían hacer es concentrar sus fuerzas en, por ejemplo, formar una comisión que les permita, con toda la experiencia que ambos tienen, devolver el rumbo al partido y fortalecerlo”, asegura Araya.

¿Por qué renuncia una expresidenta y dos expresidentes de Costa Rica se tiran entre ellos?

“Normalmente a los partidos políticos no les gusta verse al espejo, siempre sus integrantes creen que la culpa es del otro, que la crisis la provocan los otros, por eso usted ve a Arias tirándole a Figueres y viceversa”.

Figueres lamentó la salida de Laura Chinchilla del partido. (Rafael Pacheco Granados)

“Hasta tanto los grandes del PLN no se den cuenta que la responsabilidad es de todos, no habrá cambios y Liberación seguirá el rumbo que lleva. Deben entender que la responsabilidad es compartida y eso lo deja claro doña Laura en su carta de renuncia, al decir que es imposible, actualmente, hacer cambios en las dirigencias. Al no haber cambios en las figuras, renovaciones ideológicas y fortalecimiento de las bases, pues el PLN se vuelve un cascarón”, respondió don Gustavo.

Por su parte el politólogo Sergio Araya se refiere a lo que él considera es uno de los grandes retos que tiene hoy por hoy el PLN.

“El desafío por delante es bien serio, porque que les renunciara por primera vez un expresidente es lo que provoca la entrada urgente del partido a Cuidados Intensivos”, analiza don Sergio.

Que no se vaya del PLN el exdiputado, Gustavo Viales, vinculado a un supuesto líder narco, apuró la salida de Laura Chinchilla. (Jose Cordero)

“Hay mucha gente en todo el país para la cual el PLN es sinónimo de corrupción, de prácticas políticas vencidas y así lo refuerza doña Laura en la carta de renuncia al afirmar que Liberación se apartó de la ética y de los valores, entonces, con la renuncia de doña Laura se está reforzando esa idea de un PLN sinónimo de corrupción”.

“Las generaciones actuales no amarran al PLN con aquellos logros en la consolidación de la Segunda República, con las grandes transformaciones nacionales de los ‘50, ‘60 y ‘70. No asociación al partido con la pacificación regional de los ochentas. Asocian al PLN con grandes elementos negativos y ese es el gran reto, corregir esa visión que tienen los nuevos votantes que son muchos y así ha quedado demostrado en las últimas tres elecciones porque las perdió el PLN”, explica don Sergio.