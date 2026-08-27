Expertos revelan la otra cara de la moneda sobre anuncio de la ARESEP sobre las tarifas eléctricas

El costo del servicio eléctrico no aumentará en el 2026 según el gobierno. Créditos: Canva (referencia) (Canva /Canva)

Este miércoles 26 de agosto, durante la tradicional conferencia de prensa que la presidenta Laura Fernández realiza semanalmente, se anunció que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) había archivado el estudio extraordinario para solicitar un aumento en la tarifa eléctrica, por lo que esta no subiría en el 2026.

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El anuncio se dio luego de que la mandataria, semanas atrás, pidiera al presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, que la institución se opusiera formalmente a ese estudio.

Fernández, en ese momento, calificó de “aberrante” que el propio ICE no estuviera solicitando el aumento, pero que la ARESEP sí lo hiciera.

Ante un anuncio que, a primera vista, alegra los bolsillos de los costarricenses, consultamos a expertos sobre las implicaciones de esta decisión

Economista explica quién regula las tarifas eléctricas en Costa Rica

El economista Leiner Vargas nos explicó un detalle muy particular al respecto.

“La forma en que nosotros fijamos la tarifa eléctrica es regulada por ARESEP y, lamentablemente, la entidad regulatoria ha venido padeciendo de un proceso de captura regulatoria en relación con los temas sensibles, sobre todo cuando se trata de las tarifas del ICE”.

El jerarca del ICE indicó en la conferencia de prensa que la institución poseía utilidades por 120 mil millones de colones y mencionó: “Estamos generando plata, no ocupamos aumento tarifario”.

Vargas indicó que, ante eventualidades como el aumento del precio del petróleo o las sequías que puedan darse, la ARESEP debe corregir las tarifas para evitar un déficit financiero del ICE, al incrementarse sus costos sin que aumenten sus ingresos.

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Seria advertencia de expertos para el año 2027

Por su parte, el economista Fernando Rodríguez se refirió también se pronunció sobre el tema.

“Si el ICE desde ahora está teniendo que recurrir a mecanismos adicionales para generar electricidad con el fin de salvaguardar hasta donde le sea posible las reservas de agua de los embalses, pues eso les significará un gasto adicional. Y ahí necesitaríamos hacer un ajuste eventualmente”.

Ante esta situación, ambos especialistas mencionan que si no se hacen ajustes a la tarifa en 2026, el próximo año vendrá un incremento muy importante en el costo de la energía eléctrica.

“Si el ICE acumula pérdidas en estos últimos meses del año, pues se tendrán que ser compensadas eventualmente con un aumento de tarifa. O sea, el aumento se pospone, pero no se evita. De hecho, incluso se puede acumular y hacerse más grande”, mencionó Rodríguez.

Mientras, Leiner Vargas aseguró: “Las tarifas en materia regulatoria funcionan como si fueran una presa de agua. Si usted no deja pasar el agua este año, esa agua se acumula y en determinado momento el efecto de abrir la compuerta va a ser más grande; (…) la tarifa se aumentaría más que proporcionalmente el año entrante”.

El especialista indicó que la decisión de Fernández de ordenar la oposición al aumento tarifario es extraña en una presidenta que tiene formación en economía.

Junto con esto, el especialista calificó la decisión como “una medida esencialmente populista y política, no una medida correcta y técnica”.