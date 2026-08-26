Laura Fernández y ministro del MOPT hacen importante anuncio sobre las bicimotos y los cambios en la ley

La presidenta Laura Fernández y el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraim Zeledón, anunciaron novedades sobre el tema de la regulación de las bicimotos.

Ellos aseguron en la conferencia de prensa de Casa Presidencial de este miércoles que de momento los tráficos no se están haciendo decomisos, pero confirmaron que el proceso de regulación de estos vehículos sigue avanzando, por lo que todos los dueños de bicimotos deberán ponerse en orden.

Proceso de legalización de las bicimotos continúa, dice ministro del MOPT. (Alonso Tenorio)

Zeledón reconoce que hay mucho enredo y desconocimiento sobre cómo regularizar esos vehículos, pero dio una noticia importante sobre el tema.

“Iniciamos unas mesas de trabajo con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, la gente de Aduanas, el Ministerio de Justicia, con la gente del Registro para buscar cómo ponemos orden en esto y vea... La gente de Aduanas nos comentaba que en algunos casos se han inscrito estas motos como electrodomésticos; imagínese cómo están evadiendo impuestos al registrar estas motos como electrodomésticos.

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“Estamos trabajando en dos flancos. El primero es para apoyar a la gente que ya tiene estas motocicletas que por alguna razón no las ha podido inscribir. Vamos a apoyarlos junto con el MEIC a hacer un manual de cómo pueden inscribir una bicimoto una vez que ya la tengan y que no han podido inscribirla, y con los comercios a quienes vamos a involucrar en las próximas mesas de trabajo para recordarles cuál es el procedimiento con el DUA, con el pago de impuestos y todo para el tema de las motocicletas. Pero definitivamente no es ni una cacería de brujas ni mucho menos”, aseguró Zeledón.

De momento no se están haciendo decomisos de bicimotos. (Cortesía.)

Recurso frenó los decomisos

La presidenta Fernández aprovechó para dejar claro si en este momento se están haciendo decomisos de bicimotos. Ella consultó:

“Si hoy a una mamá o una persona que hace entregas a domicilio con una bicimoto lo para un oficial de tránsito, ¿qué pasa?, ¿le quita la moto?, ¿lo sanciona o eso está judicializado?”.

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El ministro fue claro en la respuesta: “Hace unas semanas, un comercio presentó una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso. El Contencioso le dio la cautelar provisionalísima. Estamos en esa apelación. Entonces, de momento están suspendidos todos los operativos... En este momento, a una bicimoto de más o menos la cilindrada no se le estaría haciendo nada porque está suspendida por una medida cautelar.

“Lo que queremos con estas mesas de trabajo también es responder al Tribunal Contencioso, que, bueno, que la ley establece el rango de cilindrada, pero que al mismo tiempo estamos buscando cómo apoyar a los dos sectores para que no haya un sentimiento de indefensión ni tomar medidas que sean arbitrarias”, detalló el jerarca del MOPT.

Laura Fernández y Efraim Zeledón anuncian algo importante sobre las bicimotos

¿Cuáles son los requisitos que deberán cumplir?

El tema de la regulación que está generando conflicto es sobre aquellos transportes de dos ruedas cuyo motor es de más de 50 cc o con una potencia superior a los 5 kW; todos ellos entran en la categoría de motocicletas, tengan o no pedales, algo que hasta hace poco no se consideraba así.

Hasta ahora, quienes tienen bicimoto podían circular sin la necesidad de cumplir requisitos como tener licencia, pagar el marchamo, o tener el vehículo inscrito en el Registro Nacional, pero eso cambiará.

Según el Cosevi, la Ley de Tránsito establece que las bicimotos tienen las mismas reglas que las motos; esto quiere decir que para manejarlas se requiere:

- Licencia de conducir.

- Marchamo.

- Revisión técnica.

- Inscripción ante el Registro Nacional.

- Implementos de seguridad como el casco y chaleco reflectivo.