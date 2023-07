Expresidenta del PANI justificó por qué no asistió a comparecer por medio de una carta muy reveladora

Gloriana López mandó una carta justificando su ausencia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La expresidenta del PANI estaba convocada para ir a comparecer, de nuevo, este jueves a la Asamblea Legislativa, pero a última hora dijo que no podía asistir.

López justificó su ausencia por medio de un correo electrónico. Estas son algunas de las palabras que dio la exfuncionaria:

“Sean mis palabras portadores de los sinceros deseos de éxito en sus delicadas funciones. Adjunto encontrarán dictamen médico emitido por el cardiólogo Dr. Federico Malavassi que se explica por sí mismo. Lamento informar que no estoy en condiciones médicas para presentarme en la audiencia a la que fui convocada el día de hoy. He esperado hasta el último minuto monitoreando mi frecuencia cardiaca, pero no estoy bien. Quisiera por favor dejar a las honorables y honorables señores y señoras diputadas, una breve declaración para ser leída ante la imposibilidad de mi presencia física, de considerarlo oportuno.

LEA MÁS: ¿Por qué no llegó a comparecer la expresidenta del PANI a la Asamblea Legislativa?

El presidente de la República fue criticado por el trato que le dio de manera pública a Gloriana López. Foto: Captura de pantalla. (Captura de pantalla)

“Lamento profundamente no poder presentarme a la Comisión de Derechos Humanos... Pido a Dios que cesen los desencadenantes de mi situación de salud, que ilumine la luz que todos guardamos en el alma y que cese el hostigamiento y la violencia contra mi persona y contra mi hijo, menor de edad.

“Me explico mejor: 50 años son referencia de que soy mujer de paz, que no busca el ataque infundado y que el litigio es una herramienta que nunca he utilizado en mi vida. Repudio el ataque rastrero, machista y violento contra mi integridad mental. Es suficiente.

López recordó en el escrito las acusaciones que hizo, supuestamente, la vicepresidenta de la República, Mary Munive, la visitó dos veces de improviso y cuestionó su estado de salud mental. Además de que, presuntamente, el mandatario Rodrigo Chaves le habría ofrecido la embajada de Perú para que renunciara y como no quiso, la habría obligado a presentar la carta de renuncia.

López dice que tiene serios problemas de salud por lo que está viviendo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“La situación no ha cesado. Unos días después, la señora diputada doña Pilar Cisneros Gallo, a quien absolutamente siempre durante 407 días de tratar con ella, proferí respeto absoluto, como quien detenta ese digno cargo, me acusó de modo público de haberme prestado para un montaje. Lo lamenté tanto, me defraudé tanto doña Pilar”.

LEA MÁS: ¡Ojo! Pastillas con forma de corazón, osito, estrella o confite pueden matarlo

López dijo que se sentía muy dolida por el comunicado que emitió Presidencia el domingo pasado en el que decían que sus declaraciones eran fantasiosas y dan a entender que su salud mental no es la mejor. Dicho comunicado fue defendido por el presidente Rodrigo Chaves el martes pasado en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, lo que asegura que también le dolió mucho.

“Señor Presidente, le agradecí tantas veces el haber abierto espacio al servicio público de primera línea a esta defensora de derechos humanos y libre pensadora, reconocía los aprendizajes que tuve de usted como jefe.

Estas son las declaraciones que dio Rodrigo Chaves que enojaron mucho a Gloriana López

“Anoche que vi el video (de las declaraciones del presidente) perdió el respeto de esta señora y de su hijo. Lamentablemente, ese muchacho escuchó cómo usted difamó a su madre. Yo jamás haría nada para herir a Tatiana ni a Isabel, sus hijas. Usted lo hizo. Que Dios lo perdone. Pero aún peor, me amenazó en cámaras con mostrar no sé qué documentos y no sé cuáles chats. ¡Qué bajeza! En nombre de mi pequeña familia de dos, en nombre de cada mujer que se haya sentido amedrentada por un hombre agresivo cuyos ademanes en cámaras fueron despectivos cuando se refería a mí, es suficiente”.