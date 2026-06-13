Facebook es la gran reina, TikTok crece y YouTube se mantiene: así usamos los ticos las redes sociales

Facebook sigue siendo el rey de las redes sociales en Costa Rica, TikTok continúa creciendo a paso acelerado y YouTube se mantiene como uno de los grandes favoritos de los costarricenses.

Así lo deja claro el más reciente estudio sobre uso de plataformas digitales hecho por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La investigación, que analiza las costumbres digitales de adultos con teléfono celular, confirma que Costa Rica continúa como uno de los países con mayor uso de tecnologías digitales en América Latina.

Facebook sigue siendo la red social más utilizada por los costarricenses, según el más reciente estudio de la UCR. (Richard Drew)

Para Ignacio Siles González, investigador del CICOM y uno de los coordinadores del estudio, los resultados reflejan una relación cada vez más profunda entre la sociedad costarricense y la tecnología.

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“Costa Rica es un país muy consumidor de tecnologías digitales, pero eso no significa que todo el mundo las use por igual”, explicó.

El informe muestra que WhatsApp (en la categoría de mensajería) sigue siendo prácticamente universal entre los usuarios adultos, con un 96% de utilización.

Le siguen Facebook (redes sociales), con un 80%, y YouTube (entretenimiento), con un 77%.

TikTok, por su parte, alcanzó un 58% de uso y se convirtió en la segunda red social más usada del país, consolidando un crecimiento sostenido que los investigadores han observado durante los últimos tres años.

Facebook muy sólido

Uno de los descubrimientos más llamativos es la fortaleza de Facebook, una plataforma que muchos consideran que va para abajo, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Sin embargo, los datos cuentan otra historia.

TikTok se consolidó como la segunda plataforma social más popular entre los ticos durante 2025. (UCR)

Siles considera que la idea de un Facebook cerca de pensionarse viene principalmente de grupos específicos de la población, especialmente personas jóvenes urbanas y con mayores niveles educativos.

“El hecho de que esos grupos hayan perdido interés en Facebook se ha asumido como si fuera un reflejo de toda la población, cuando en realidad no es así”, señaló.

El investigador explicó que la red social mantiene una utilidad muy concreta para miles de personas gracias a grupos comunitarios, recomendaciones de productos y servicios (el marketplace), intercambio de información local y redes de contacto que siguen activas.

TikTok dejó de ser solo para jóvenes

Si Facebook representa la estabilidad, TikTok simboliza el crecimiento.

Según el estudio, la plataforma china experimentó un aumento constante durante los últimos tres años hasta convertirse en la segunda red social más utilizada del país.

Para Siles, uno de los principales errores es seguir viendo TikTok como una aplicación exclusiva para adolescentes o jóvenes.

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“Cada año que pasa hay aproximadamente un 10% nuevo de la población que empieza a utilizar la aplicación”, afirmó.

A criterio del investigador, la clave de su éxito está en la capacidad de la plataforma para recomendar contenido de forma rápida y personalizada, permitiendo que personas de distintas edades encuentren videos de interés en muy poco tiempo.

WhatsApp alcanza una presencia casi universal entre la población adulta de Costa Rica. (UCR/Cortesía)

El crecimiento observado confirma que TikTok ya forma parte de la vida digital diaria de grandes sectores de la población costarricense.

YouTube, un gigante silencioso

Aunque casi siempre recibe menos atención que Facebook o TikTok, YouTube continúa siendo una de las plataformas más consolidadas del país.

Casi ocho de cada diez adultos utilizan el servicio de manera regular, una cifra que se ha mantenido estable a lo largo de los años.

Los investigadores consideran que parte de su fortaleza está en la enorme variedad de contenidos disponibles.

Desde música hasta tutoriales, noticias, recetas, contenido educativo, transmisiones deportivas y entretenimiento, la plataforma se ha convertido en una herramienta diaria para millones de personas.

“Hay aplicaciones que están muy asentadas en las prácticas de la vida cotidiana de las personas y YouTube es una de ellas”, comentó Siles.

El estudio analizó los hábitos digitales de cientos de costarricenses en todo el territorio nacional. (Shutterstock)

Las brechas siguen existiendo

Aunque Costa Rica aparece como una sociedad altamente conectada, el estudio también revela diferencias importantes.

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“Las brechas en Costa Rica giran alrededor de dos grandes factores: la edad y la educación formal”, resumió el investigador.