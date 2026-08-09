Falleció Eugenio Solano Calderón, exviceministro de Trabajo y Seguridad Social

Eugenio Solano falleció este sábado. (Eugenio solano /Eugenio solano)

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social confirmó el fallecimiento de Eugenio Solano Calderón, a los 75 años, quien durante más de tres décadas estuvo ligado a esa institución.

La noticia fue comunicada mediante una esquela publicada por el Ministerio, en la que lamentaron profundamente la muerte del exviceministro de Trabajo y Seguridad Social y exdirector de la Dirección de Asuntos Laborales.

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“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero por más de 35 años, don Eugenio Solano Calderón”, señaló la institución.

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Solano ocupó durante varios años el cargo de director de Asuntos Laborales, posición desde la que puso al servicio del país su conocimiento de la normativa laboral y su experiencia como negociador.

Según destacó el Ministerio, su trayectoria permitió facilitar numerosos procesos de diálogo social y contribuir al mantenimiento de la paz laboral en distintos ámbitos de trabajo en Costa Rica.

Además, se desempeñó como viceministro de Trabajo del área laboral, donde aportó su conocimiento y liderazgo a las políticas laborales del país.

“Don Eugenio ocupó, por muchos años, el cargo de director de Asuntos Laborales y su conocimiento de la normativa laboral, así como su gran experiencia como negociador, facilitó numerosos procesos de diálogo social y mantenimiento de la paz laboral en muchísimos ámbitos de trabajo en el país”, expresó el Ministerio.

La institución también envió un mensaje de solidaridad a los familiares y amigos de Solano Calderón ante la pérdida.

“Fue, además, viceministro de Trabajo del área laboral aportando su conocimiento y liderazgo a las políticas laborales costarricenses. ¡Larga vida don Eugenio!”, agregó el Ministerio.

De momento, no se ha informado la causa de su fallecimiento.

Desde La Teja enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor.