Falleció Fernando Zamora Rojas, uno de los médicos más queridos del Hospital México

El doctor Fernando Zamora Rojas fue pionero en cirugía cardiopulmonar y dejó una huella profunda en colegas y pacientes

Por Fabiola Montoya Salas
El hospital compartió un mensaje. (Rafael Pacheco Granados)

El Hospital México confirmó el fallecimiento de uno de sus especialistas más respetados y apreciados, noticia que ha causado profunda tristeza entre colegas, pacientes y personal del centro médico.

Se trata del doctor Fernando Zamora Rojas, médico especialista en cirugía cardiovascular y torácica, recordado por su amplia trayectoria y por haber sido figura clave en el primer trasplante de cirugía cardiopulmonar realizado en el país.

El hospital comunicó la noticia por medio de sus redes sociales con un mensaje de despedida:

captura La teja
El Dr. Fernando Zamora era muy querido. (cap/captura)

“El Hospital México lamenta el fallecimiento del Dr. Fernando Zamora Rojas. Médico especialista en cirugía cardiovascular y torácica. Insigne en primer trasplante de cirugía cardiopulmonar. En estos momentos difíciles, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”.

La partida del doctor Zamora deja un vacío importante en la comunidad médica, donde era reconocido no solo por su capacidad profesional, sino también por su trato humano y compromiso con sus pacientes.

Desde La Teja enviamos un fuerte abrazo y nuestras condolencias a su familia y seres queridos en este momento tan difícil.

hospital méxicoFernando Zamora Rojasdoctor
