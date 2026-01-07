Familia costarricense ya vive en la casa nueva que le prometió el papa Francisco antes de fallecer

Yadira Maliaño y sus cuatro hijos ya habitan en su casa nueva, de 88 metros cuadrados y con taller para su emprendimiento.

Esta familia fue elegida directamente por el papa Francisco a principios del año pasado. El argentino falleció el 21 de abril del año pasado a los 88 años, pero su obra no se detuvo.

Doña Yadira y dos de sus hijos reciben las llaves de su nuevo hogar, de parte de la Familia Vicentina. (Cortesía/Cortesía)

Por eso llegó una una luz especial para la familia de doña Yadira, costurera de 41 años y quien tiene 4 hijos, que ahora puede decir con orgullo: “tenemos un hogar digno”.

Su familia ya vive en la nueva casita que recibió a través del proyecto “13 Casas para el Jubileo”, una iniciativa impulsada por la Familia Vicentina en Costa Rica y apoyada por el papa Francisco para combatir la vulnerabilidad habitacional en 13 países del mundo.

De una vez la casita fue bendecida por la Familia Vicentina. (Cortesía/Cortesía)

Después de años de vivir en el precario Bajo Zamora de Purral, donde las lluvias pasaban el techo y las paredes de lata y madera poco protegían a sus hijos, Yadira y su familia estrenaron su casa segura.

La vivienda de 88 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, incluye espacios pensados para que cada hijo tenga su propio lugar, con luz, dignidad y tranquilidad.

Lo que hace aún más especial este nuevo hogar es su espacio acondicionado para taller de costura, el oficio al que Yadira se ha dedicado por más de 25 años para sacar adelante a sus hijos y apoyar a otras mujeres emprendedoras.

Varios miembros de la familia participaron cuando se entregó la casa. (Cortesía/Cortesía)

“Esto no es solo un cuarto de costura, es esperanza que se convierte en sustento”, dice emocionada, recordando cómo trabajaba sin pausa entre las dificultades del barrio.

La inversión en esta casa fue de aproximadamente ₡45 millones, gracias a la Familia Vicentina de Costa Rica con el apoyo de cientos de donantes nacionales.

El proyecto forma parte de un esfuerzo mundial que, bajo el carisma de san Vicente de Paúl y con el impulso del Jubileo 2025, busca reducir las familias sin techo y dar soluciones reales para familias vulnerables.

Para Yadira, cada pared y cada rincón de esta casa tiene significado: es el fruto de la fe, la solidaridad y la acción concreta de personas que se unieron a esta causa.

Doña Yadira no deja de darle gracias a Dios por su nueva casita. (Cortesía/Cortesía)

“Esta casa significa mucho más que paredes y techo, es símbolo de esperanza, de fe y del poder de la solidaridad”, nos dice con gratitud.

El proyecto “13 Casas para el Jubileo” se lanzó con el respaldo del papa Francisco durante la Jornada Mundial de los Pobres, cuando bendijo llaves simbólicas que representaban viviendas destinadas a familias de todo el mundo.

Doña Yadira le da gracias a Dios por su nuevo hogar

Costa Rica fue uno de los 13 países seleccionados para formar parte de esta campaña global de caridad y acompañamiento.

Hoy, la casa de Yadira no solo es un techo seguro, sino también un lugar donde los hijos pueden estudiar sin miedo a las tormentas, donde el taller será fuente de ingresos, y donde la familia puede construir un futuro con dignidad.

La Familia Vicentina entrega la casa a la familia seleccionada por el papa Francisco

Para ella y sus pequeñitos, el nuevo hogar es el comienzo de una etapa que antes solo se podía imaginar, y que ahora se vive con sonrisa y esperanza.