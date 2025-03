Familia de Moravia preparan una de las chileras más picantes del país ¿se atrevería a probarla?

A finales de febrero pasado les informamos sobre cómo el limonense Garbin Hart Smith se consagró campeón de campeones de comer chile picante. Él nos contó que le costó mucho el título, sobre todo con la prueba final: comer alitas con la chilera Radioactiva, una salsa picantísima y por eso nosotros nos pusimos detrás de ella.

Familai de Moravia preparan una de las chileras más picantes del país ¿se atrevería a probarla? (Mayela López/Mayela López)

Fue así como todos los caminos nos llevaron a Moravia, con la familia Delgado Esquivel.

Esta lindísima familia nos recibió con los brazos abiertos y nos invitó a dos cosas, una facilita y la otra bien complicada: conocer cómo producen ellos una de las chileras más picantes del país y a probar ese chile.

En Moravia encontramos una de las chileras más picantes del país

Lo primero que hicimos fue patear el balde sobre probar el chile picante, para ver si se les olvidaba el asunto, lo segundo, motivarlos mucho en que nos explicaran cómo es el proceso de esa chilera y hacerlos concentrarse en otra cosa que no fuera echarnos a la boca ese chile que estábamos seguros sería del campana.

Don Ricardo Delgado y su hijo del mismo nombre, lo primero que hicieron y eso nos demostró de una vez que la vaina iba en serio, fue sacar una bolsa llenititica de chiles California Reaper.

Don Ricardo nos hizo una pequeña muestra del proceso de la chilera. (Mayela López/Mayela López)

Al abrir la bolsa de inmediato se soltó en el ambiente un tremendo sumo picante. Hasta nos echamos para atrás y no es paja, con solo decirles que el California Reaper se ganó el récord Guinness como el chile más picante del mundo entre el 2013 y el 2023, antes de ser destronado por el Pepper X.

El proceso

“Lo primero es separar los chiles entre verdes y rojos, después se lavan muy bien y se les quita como una colita que tienen arriba. Le explico, cuando vamos a hacer la Radioactiva hay que usar guantes, ponerse anteojos de plástico y mascarilla, como las que se usaban cuando el covid-19, porque este chile no es jugando.

La Radiactiva es una de las chileras más picantes del país. (Mayela López/Mayela López)

“Ya con los chiles listos los pasamos a una licuadora, donde lo unimos con otros ingredientes como apio, culantro, vinagre de manzana, vinagre blanco, perejil, tomillo, otras especies y el ingrediente secreto que son todos 100% naturales”, nos explica don Ricardo, el papá.

De mucho cuidado, pero sencillo es el proceso, eso sí, en la licuadora lleva ingrediente secreto y mucho amor de la familia moraviana. (Mayela López/Mayela López)

Explica Ricardillo, el hijo, que el chile es tan, pero tan picante que lo envasan en botellitas plásticas de 60 mililitros porque a pesar de que haya una persona que ame el chile y aguante demasiado, lo que le puede echar a la comida es un pellizquito nada más.

“El California Reaper nos lo traen desde Guápiles, también desde San Carlos y la zona sur. Se deben tener medidas de seguridad totales y saber bien que una vez se preparó la tanda de chile, hay que bañarse completico porque el sumo se le pega a uno en la piel, el pelo.

Al centro está Garbin con su trofeo de campeón por aguantar más chile picante, junto con los dos Ricardo Delgado, creadores de la salsa Radioactiva. (Cortesía/Cortesía José Vega productor de Radio Hit 104.7 FM)

No es jugando

“Le cuento una anécdota, una vez hice el chile y me bañé, pero olvidé restregarme bien las cejas y cuando salí del baño, sin darme cuenta, me toqué las cejas y después un ojo. No tiene idea de lo que rabié de la enchilazón, pasé con el ojo como hora y media echándole agua”, recuerda este papá de una de las chileras más picantes del país.

Confirma esta familia que esta chilera cumple perfectamente con el refrán: “la esencia viene en botellitas pequeñas” porque muchas personas hasta se ríen de la Radioactiva al ver la chilerita, pero qué va, el asunto con ella es bien serio.

Don Andrés Calvo nos aseguró que esa chilera es de mucho cuidado, pero da buen sabor. (Mayela López/Mayela López)

“Es una chilera que se hace en espacio abierto y bien ventilado. Dios guarde hacerlo como en una bodega sin ventanas porque ahí sí que se enchila uno demasiado y hasta los ojos pueden salir muy afectados. Debe correr buen viento y así la hacemos nosotros”, reconoció don Ricardo.

La familia nos atendió en una sodita que tienen en Moravia que se llama Tierra Firme. Ahí nos mostraron parte de las 18 chileras que hacen y venden en diferentes partes del país.

La Radioactiva es la más picante de todas, por el momento, porque esperan pronto hacer una con aquel chile que les contamos, el Pepper X.

Pica rico

Estaban terminando de explicarnos los detalles de la Radioactiva cuando llegó don Andrés Calvo, quien tiene unos nueve años de comer en la sodita.

“Yo soy bueno para comer chile. He visto como ellos fueron poco a poco con chileras cada día más picantes y yo feliz porque me encantan. Una buena comida se alegra más con un buen chile.

Uno de los chiles más picantes del mundo, el California Reaper, es el usado para darle picante a la Radioactiva. (Mayela López/Mayela López)

“Ya probé la Radioactiva y en verdad es que es muy picante, pero le digo algo, es superpicante sin provocar que uno quiera dejar la comida botada, al contrario, pica rico y dan más ganas de comer”, comenta don Andrés.

Por cierto, al final no nos pudimos capear la probada de la chilera… ¡sí es del campana! Es lo único que les decimos porque lo mejor es que usted vaya a probarlo si es amante del chile.