Familia de San José vive con un poste lleno de cables en el balcón de la casa

Cansados de dormir y vivir con un ojo cerrado y otro abierto, una familia de San José buscó a La Teja para que les ayudemos porque ellos consideran que viven con la muerte las 24 horas.

Familia de San José asegura que vive con la muerte las 24 horas. (Alonso Tenorio)

María Fernanda Mora Robles, vecina de calle Damas, en San Lorenzo de Desamparados, nos recibió junto con el malquerido “miembro” de la familia, un poste cargado de cables que, según nos cuenta, les roba la paz de día y de noche.

Robles explica que por más intentos que han hecho para que les ayuden, nadie mete las manos por ellos y así viven desde el 2003, cuando se pasaron a vivir a una casa que ya tenía el poste de “inquilino”.

Familia josefina "vive" con un poste en su casa y pasan con temor de un incendio

“En mi casa somos tres y una perrita que se llama Princesa. Conforme pasa el tiempo nos hemos llenado demasiado de estrés porque no es fácil vivir con un poste cargado de cables solo esperando el momento en que una chispa haga explotar todo y se nos lleve la casa.

“Cada vez que vemos en las noticias una casa que se quema incendiada hasta que nos salta el corazón porque sabemos que a nosotros nos puede pasar en cualquier momento y eso le roba a uno la paz y le roba la vida”, explica la desamparadeña.

Vean como el poste cargado de cables es parte de la propiedad. (Alonso Tenorio)

“Hemos llamado a todo el mundo. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) lo que hizo fue a venir a poner otro poste a la par para conectar otros cables y nos dejaron todo igual”, asegura María Fernanda.

“Es duro salir a pasear porque uno está pensando siempre que lo van a llamar los vecinos porque el poste se incendió y quemó la casa. Cuando llueve el asunto nos pone más nerviosos porque la canoa se llena de agua y sentimos que esa agua va a llegar a los cables.

“Nos han dicho que no tengamos miedo, que ahí no pasará nada, pero yo le pregunto a cualquier persona ¿viviría usted con tranquilidad teniendo un poste lleno de cables en la terraza de su casa?”, cuestionó la josefina.

Alexis Mora, hermano de María Fernanda y otro de los que vive día con día con el poste cargado de cables, también hace su reclamo.

“Usted no tiene idea de lo horrible que es estar en la casa cuando hace mucho viento, los cables suenan durísimo y uno pasa pensando que en cualquier momento uno se revienta, pega con el techo y comienza el incendio.

“Igual, con el viento el asunto es que también se mueve el poste y ese es otro miedo, que le caiga encima a la casa y ¿quién responde? ¿quién nos arregla todos los daños que podría hacernos ese poste? Pero los daños materiales es lo de menos, son vidas de los que hablamos”, advierte don Alexis.

Esta es la vista desde el balcón de la casa de la familia desamparadeña. (Alonso Tenorio)

Atrapados sin salida

Nos jala del brazo don Alexis para que nos asomemos en su casa, que está en un segundo piso, para advertirnos que el poste está justo donde está la puerta de salida de la casa de abajo y la de ellos, arriba.

“Dios no quiera, pero si se da una situación con los cables y comienza un corto circuito, de darse un incendio no tenemos para dónde salir, la única puerta de salida queda viendo para el poste y eso es lo que no nos deja dormir. Vivimos atrapados y la voluntad de una sola chispa para que todo comience a arder”, comenta el hermano.

La Teja hizo la consulta a la CNFL, porque el poste es de ellos, y nos dijeron que no pasa nada, que la familia puede estar tranquila, que el poste sí está bien cargado de cables, pero son inofensivos porque son para la televisión por cable.

Nos explica la CNFL que el gran problema de los cables eléctricos lo solucionaron hace dos meses cuando pusieron a la par un poste nuevo y de ahí pegaron los cables peligrosos.

María Fernanda nos buscó porque está cansada de dormir con un ojo cerrado y otro abierto. (Alonso Tenorio)

“¿Y usted les hace caso? ¿Realmente cualquier costarricense que vive en nuestras condiciones dormiría tranquilo? Esas preguntas se las hago yo a la CNFL. En este país los incendios se dan muy seguido y muchos con fallecidos que no pudieron salir de sus casas por eso dormimos con uno ojo cerrado y otro abierto”, explica María Fernanda.

¿Existe alguna posibilidad de quitar el poste? Le preguntamos a la CNFL y nos respondieron que por los momentos no, que más bien acaban de poner ese otro nuevo. O sea, esta familia desamparadeña seguirá “chineando” a ese no deseado “familiar”.

La familia reclamó que quitaran el poste para evitar una tragedia y lo que hicieron fue ponerle un "hermanito" a la par...éramos tantos y parió la abuela. (Alonso Tenorio)

Le preguntamos a la familia si han hablado con las cableras para que les ayuden.

“No sirve de nada, las cableras dicen que si quieren que se vayan debemos nosotros pagarles el traslado y de dónde plata uno que vive con lo justo. No es justo que tengamos que vivir sintiendo la muerte las 24 horas, alguien debería hacer algo por nosotros”, reclama con dolor la hermana.