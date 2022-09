Familia pasará de cuatro integrantes a siete en poco tiempo

Lina María Ortiz Ortiz lleva tres bebés en el vientre.

Ella tiene 26 años, es vecina de Llanos de Santa Lucía, en Cartago, y hace unos tres meses su vida dio un giro total.

En estos próximos días a la joven la internarán en el hospital Max Peralta para controlar a los bebitos que lleva dentro y tratar que pasen el mayor tiempo posible en la pancita, ya que apenas tiene siete meses de embarazo y ya ha sentido contracciones.

Esta familia pasará dentro de poco de tener cuatro integrantes a siete. Foto: Cortesía. (Cortesía )

Lina contó a La Teja cómo se dio cuenta de que su familia pasaría de cuatro integrantes a siete. Ella tiene una hija de ocho años que se llama Saira y una bebé de año y medio llamada Melany.

Hermanas con discapacidad están hartas de trato que reciben cuando viajan en bus

La joven mamá y su compañero sentimental, Josué Ortiz, no planeaban tener más hijos pronto, pero la vida les dio la sorpresa y la aceptaron con amor.

“Mi periodo menstrual es muy irregular, así que me fui dando cuenta de que estaba embarazada hasta que tenía como cuatro meses. Me puse en control y me mandaron al hospital de Cartago a hacerme un ultrasonido para ver cómo estaba el bebé, recuerdo que fui sola porque mi pareja estaba trabajando.

Los doctores dicen que los bebés tiene ya poco espacio en la pancita, por eso le dan contracciones. Foto: Cortesía. (Cortesía )

“Cuando la doctora estaba examinándome me dijo que le parecía haber visto dos bebés y me asustó; casi de inmediato se levantó de la silla y me dijo: ‘ya vengo’. Le pregunté si pasaba algo malo y ella me dijo que no, que creía que eran tres bebés y casi me da algo. Fue a traer a una ginecóloga y confirmaron que eran trillizos”.

Video: Tapón lanza pieza hablando a lo tico y ojo cómo reaccionan algunos extranjeros famosos

Muchas emociones

A Lina le pasaron un montón de cosas por la cabeza, pensaba que aún Melany está muy pequeña, que la situación económica familiar no era la mejor, sentía mucho miedo y a la vez una gran emoción por la noticia.

“Se me salían las lágrimas de tantas emociones, me fui para mi casa sin saber cómo decirle a José, él me llamó para preguntarme cómo me había ido y yo le dije que bien, que cuando llegara le contaba”.

“Ya cuando él llegó a la casa lo llevé al cuarto y le dije que se sentara en la cama, cuando le conté que estaba embarazada de trillizos se emocionó mucho, lo tomó muy bien, gracias a Dios, y desde entonces estamos luchando por sacar adelante a nuestros bebés y a nuestras dos hijas”, cuenta la joven madre.

Los amigos cercanos de Lina le han dado algunos regalitos para los bebés. Foto: Cortesía. (Cortesía )

Lina y Josué soñaron siempre con tener un varoncito y resulta que ahora tendrán tres. Ya hasta tiene los nombres, los escogieron juntos, se llamarán Jeico, Mathías y Lian.

Cansada y con dolores.

La joven se ha sentido muy cansada, mucho más que con los dos embarazos anteriores.

¡Se hizo el milagro! Jugadora de Jicaral que sobrevivió a fatal accidente ya regresó a su hogar

“Este embarazo ha sido muy diferente, me dan muchos dolores en la parte baja de la espalda por el peso de los bebés. Además me da un cansancio terrible. Me levanto temprano para alistar a Saira para que vaya a la escuela, después baño a Melany y le doy desayuno y cuando llega el mediodía me siento agotada, no quiero hacer nada, solo sentarme a descansar, lo que más me cansa es caminar”.

“Ya incluso a veces me dan contracciones, los médicos dicen que mi pancita es pequeña, ya los bebés casi no tienen espacio, por eso me internaron, para controlarme y así tratar de tener a los bebés el mayor tiempo posible en el vientre”, explicó.

Una allegada a la familia le organizó un pequeño té de canastilla y Lina estaba súper feliz. Foto: Cortesía. (Cortesía )

Lina está deseando abrazar a sus tres chiquitos, pero sabe que lo mejor es que terminen de desarrollarse antes de que lleguen al mundo.

Los doctores le explicaron que si nacen ahorita deberán permanecer un tiempo en incubadora, pero si logran retenerlos en el vientre unas semanas más podrán ir a casa sin contratiempos, así que está lo más tranquila posible.

Josué trabaja en construcción y su salario no es muy alto, esa es una de las cosas que más preocupa a la pareja, pero ambos confían en Dios y saben que con su ayuda sacarán adelante a la familia.

“Hay personas que nos han ayudado y nos regalaron pañales y alguna ropita. El sábado diez de setiembre una prima me organizó una comidita y me dieron unos regalitos, la pasamos muy bonito”, relató Lina.

Ahora ella, Josué, Saira y Melany aguardan con emoción la visita triple de la cigüeña.

Si usted quiere ayudar a esta hermosa familia regalándole ropita, pañales o cualquier otra cosita para los bebés, puede contactar a Laura Navarro, prima de Lina, al celular 8357-8325.