Familia tica vende su casa desesperadamente para salvarle la vida a su hija

La familia de Hillary Barquero, una joven de 19 años necesita dinero para operar a su hija y por eso tiene a la venta su casa. Cortesía.

Hillary Barquero es una jovencita que está jugando el partido más importante de su vida. La familia de esta joven está desesperada, porque la muchacha de 19 años debe ser operada con urgencia y por eso tienen a la venta su casa, para salvar su vida.

Alexis Barquero, el padre de Hillary, contó que la enfermedad de su niña comenzó hace dos años. La joven llevaba una vida normal y de repente comenzó a perder peso y por eso la llevaron al hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, para que la chequearan.

En el centro médico le diagnosticaron un padecimiento llamado “Síndrome de la pinza mesentérica”, que es una enfermerdad que afecta el sistema digestivo.

“Todas las personas tenemos unas arterias que separan los intestinos y poseemos una especie de grasa, pero a ella se le desapareció, de forma inexplicable.

“Eso provoca que las arterias prensen el intestino y es imposible que funcione adecuadamente, que los alimentos salgan por ahí y más bien, en el caso de Hillary, regresan y vomita lo que ha consumido”, afirmó.

Alexis y su esposa Susana invierten cada día, entre 50 mil y 70 mil colones para comprar los medicamentos de su hija. Cortesía.

LEA MÁS: Usted podrá visitar las pirámides más grandes de Mesoamérica con el viaje a México que vamos a sortear

Según contó su papá, la operación en el San Vicente de Paúl no fue bien hecha, porque no aliviaron el problema. A Hillary la operaron el año pasado, pero los dolores siguen y su dieta cambió por completo, porque solo puede consumir líquidos.

Como si fuera poco, los dolores son constantes, si pasa más de cuatro horas sin medicamentos, el malestar aumenta y por eso Alexis y su mamá, Susana, invierten por día entre 50 mil y 70 mil para comprarle inyecciones y medicinas para que esté alivada.

“Estamos pidiendo lo que necesitamos para cubrir la cirugía, porque si todo sale bien, esto será un mal recuerdo y seguiremos adelante”. — Alexis Barquero, padre de Hillary.

“No sé por qué en el hospital no le hicieron el procedimiento que se necesitaba desde un inicio. Luego de esa operación, insistimos para que fuera valorada, pero el jefe de cirugía nos dijo que con ayuda del servicio de nutrición todo sería mejor, pero los dolores no paran.

“Mi hija no tiene calidad de vida, no pudo terminar el quinto año del colegio, es jugadora de fútbol, estuvo en Sporting e iba a jugar con Herediano (ahora Puerto Viejo), pero no ha podido cumplir su sueño de llegar a la primera división y, por ejemplo, si la llevamos donde sus abuelos, en Alajuela, llega a la casa muy mal”, relató Alexis, quien desea con todas las fuerzas que su niña vuelva a las canchas y retome sus estudios”, relata el papá.

La casa se localiza en San Juan de Santa Bárbara de Heredia. Cortesía.

LEA MÁS: Mujer era la número 3.664 en lista de espera y así logró llegar al quirófano más rápido

Tiempo en contra

A estas alturas, los padres pasan necesidades para comprar a diario los medicamentos y por eso buscaron ayuda afuera de la Caja, para valorar una segunda opción profesional.

Es ahí donde un doctor les informa de un nuevo procedimiento. A Hillary la llevaron a consulta hace mes y medio y el doctor les dijo que tenía tres meses para hacer la cirugía, por lo que en este momento cuentan con mes y medio para llevarla de nuevo al quirófano.

“En más de una ocasión hemos pedido ayuda, porque por más que hacemos, la situación se está volviendo insostenible. A veces no tenemos la menor idea de cómo terminaremos el día, pero Diosito no nos desampara, siempre hay alguien que nos hace un depósito: a veces es un familiar, a veces son personas que no conocemos, pero Dios pone ángeles en el camino y vamos saliendo adelante”, dijo este preocupado padre, con la voz entrecortada.

Hillary ahnela volver a jugar fútbol, el deporte de sus amores. Cortesía.

Alexis contó que a nivel privado, su cirugía cuesta 8 millones de colones. Además hay que tomar en cuenta todo lo que viene después de la operación, por lo que están vendiendo su casa en 16 millones de colones, para tomar en cuenta imprevistos.

“Mi casa se localiza en San Juan de Santa Bárbara de Heredia. Tenemos rato de estar luchando con la Caja, pero no tenemos respuesta y no podemos esperar más, por eso estamos buscando quién nos quiera comprar la casa.

“Estamos pidiendo lo que necesitamos para cubrir la cirugía, porque si todo sale bien, esto será un mal recuerdo y seguiremos adelante y lo que queremos es ver a nuestra hija sana”, añadió.

LEA MÁS: Él se burlaba de los que iban a misa y hoy es pieza muy importante de parroquia en Alajuelita

La casa tiene tres habitaciones, un patio grande (mitad techado y mitad área verde, con un árbol de limón), posee dos baños, cochera techada para dos o más vehículos. Si está interesado en comprar esta vivienda puede enviar un mensaje al teléfono 8448-2588, de Alexis o al de 6158-5629 de Susana.

La Teja consultó al Hospital San Vicente de Paúl sobre el caso de esta muchacha y a través de su departamento de prensa se informó que “el lunes revisaremos el caso”.