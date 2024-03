Ferias del agricultor: Prepare una sabrosa ensalada, pero con poquito tomate, que sigue carillo

De acuerdo a los precios oficiales que tendrán las ferias del agricultor el fin de semana del 2 y 3 de marzo, todavía debemos seguir comiéndonos la ensalada sin tomate porque está carito, a ₡1,445 el kilo.

Para seguir con la línea de comer sano es mejor que la ensalada solo lleve lechuga (americana, a ₡235 la unidad), pepino (675 el kilo), cebolla (₡1.275 el kilo en trenza) y un poquito de chile dulce porque está a ₡320 la unidad, entonces no se puede uno pasar.

En las ferias del agricultor el tomate sigue por las nubes, es mejor hacerse la ensalada con pepino que sí está más cómodo de precio. (Lilly Arce Robles.)

Estos precios son los oficiales que publica cada semana el Consejo Nacional de la Producción (CNP) y solo aplican entre el 3 y el 5 de marzo.

Por los momentos, seguirá también la muy saludable ensaladita nuestra sin aguacate porque el kilo de hass está en ₡2.085. Bueno, seamos positivos, digamos que sí podemos echarle un pedacito de aguacate, pero del criollo que está a ₡550 la unidad.

A los que les gusta esa ensalada bien cargadita de verde, también le pueden picar un pedacito de apio, está a ₡1.175 la mata, o sea, nos alcanza para cocinar el resto de alimentos y le quitamos un poquitico para la ensalada.

No es mala idea agregarle un buen poco de repollo ralladito a la ensalada, tampoco está pegado al cielo, sí está carillo, pero no tantísimo, lo encontrará en ₡990 el kilo de repollo verde. No guarde el rallador, porque ahí mismo puede rallar un poquitico de zanahoria y ahora sí nos queda supersabrosa la ensalada. La zanahoria está en ₡485 el kilo.

Les dejamos un par de precios más para que se haga una idea del presupuesto: el kilo de papa blanca y amarilla estáa ₡810, el rollito de culantro castilla, en ₡125 y el kilo de huevos a ₡1.500.

Como siempre le decimos, no se le olvide, caminar, comparar y después comprar.