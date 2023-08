Fiestas de San Roque de Grecia inician extrañando a quien lideró las mascaradas durante 47 años

En todos los pueblos hay personajes muy queridos y San Roque de Grecia no es la excepción.

Este fin de semana arrancan las fiestas patronales de ese distrito griego, pero con una sensible baja, la de Wilfrido Gómez, quien fue el animador del recorrido de las mascaradas durante 47 años.

Poldo, como le dicen de cariño, sufrió un infarto hace nueve meses y aunque el campeón resistió el bombazo, se tuvo que retirar de su honorable labor en los festejos desde el año pasado.

Este viernes 11 de agosto, cuando escuchó el rugir de las bombetas que anunciaban el primer recorrido de las mascaradas, le ganó la nostalgia y, de inmediato, comenzaron a llegarle muchas de las memorias y momentos que guardó desde el año 1972 y hasta el 2019, antes de la pandemia.

Wilfrido "Poldo" Gómez es muy conocido en San Roque de Grecia por los 47 años que dedicó como animador y guía de las mascaradas. (Keneth Rojas B.)

“No le miento, me queman las patas por las ganas de salir en carrera para ir a ver los payasos”, rememoró Poldo.

En su pueblo nadie habla de mascaradas, todos se preparan para ir a los payasos, como el mismo Poldo le llama a una tradición infaltable y a la que llegan cientos de sanroqueños y vecinos de otras comunidades cercanas.

Por eso, la tristeza lo vence y al hablar con él, sus ojos hechos agua lo delatan.

“Me siento destrozado de no poder ir y agarrar el megáfono para guiar a todos. Estoy con un estrés y ansiedad por las ganas de ir, pero uno tiene que cuidarse”, continuó, al tiempo que recordó que también la diabetes juega en su contra. Por eso, este año sumará su segunda ausencia consecutiva.

Respeto

Quien usara la máscara del diablo era su mano derecha, ya que debía imponer respeto, a punta de chilillo y manguera.

Los que se atrevían a molestar o golpear a sus compañeros se la tenían que ver con el cachudo, por orden directa y tajante de Poldo.

Los recorridos de los tradicionales "payasos" comenzaron este viernes 11 y terminarán el miércoles 16, en las fiestas patronales de San Roque de Grecia. Poldo será su ausencia más notable, sin duda. (Eduvar Ulate R.)

Órdenes que por muchos años tuvo que dar a galillo pelado y hasta competir con los redobles de la cimarrona, pero con el pasar del tiempo, el pueblo le compró un altoparlante, que terminó de catapulatarlo como el mandamás de los payasos en San Roque.

Era bien regañón

El altoparlante le permitía regañar a todo aquel que quisiera pasarse de vivillo con las mascaradas. Porque en su pueblo existía una regla: mientras los payasos bailaban, nadie los podía tocar. Pero apenas la cimarrona se silenciaba, comenzaba la guerra.

“Yo me arrimaba a los que molestaban, sin el megáfono, y les pedía que no maltrataran a los payasos, porque si lo hacían, yo daba la orden de tirarles manguera”, contó.

Así fue como recordó su frase más popular durante casi medio siglo. “Ya lo saben, el que se mete, aguanta”.

En ese momento, salían a relucir las mangueras de los payasos, acuerpados siempre por cuatro ‘gigantas’. “Yo les decía a los payasos que ellos respetaran también, que no golpearan sin necesidad”.

Y sí, acepta que era bien regañón, sin que eso le restara nobleza y amor por los suyos. Por eso, pasar al hogar de ancianos de su pueblo era una regla para él.

Poldo recibió un muy merecido homenaje, en el año 2013. Ese año sí pudo asistir a los payasos y llevó la giganta que hicieron en su honor. (Keneth Rojas B.)

Cada año, en todas las fiestas patronales, daba la orden de ingresar a ese lugar para dedicarle un par de piecitas a los adultos mayores y sus trabajadores.

Ver a los viejitos bailar, emocionados al compás de la trompeta y los tambores. Eso era paga suficiente para Poldo.

Homenaje

Este hombre de barba estilo Colacho, sonrisa contagiante y peinado de pirucho parado, recibió hace diez años el homenaje que merecía y que hoy guarda en su casa, tal cual una medalla olímpica.

Ese regalo representa orgullo y recuerdos: una mascarada del mismísimo Poldo, una copia al carbón. Es como ver gemelos idénticos, hasta la barba se la hicieron con tiras de saco de gangoche.

Esta foto corresponde al recorrido de payasos del año anterior, el día en que pasaron frente a la casa de 'Poldo'. Ese día, él siempre saca su máscara, para que todos los asistentes la vean. (Keneth Rojas B.)

La giganta la cuida demasiado, al igual que trata de cuidar su corazón y la diabetes. Esa giganta en su honor la hicieron en San Ramón.

“Yo fui donde el señor que la hizo para que me tomara fotos de frente, laterales y de atrás. Y cuando me la dio me preguntó si me había gustado y le respondí que había quedado igualita”, contó, mientras intentaba disimular el nudo que se le armó en la garganta.

Poldo solo saca ese payaso una vez al año, precisamente, el día en el que el recorrido de las fiestas patronales pasa frente a su casa, en barrio Corazón de Jesús. Eso sucederá este domingo 13 de agosto.

Por eso, la tiene como nueva y hasta le saca brillo, reluce igual que la emoción con la que cuenta cómo lo llevaron a animar las mascaradas en Tacares de Grecia, Cañas, Sarchí y Tilarán.

Misma emoción con la que relata una de sus anécdotas más curiosas, la vez que los payasos acompañaron la procesión del santo San Roque, en una tradicional diana, a las 4:30 a. m.

“El padre me dijo que ojalá a la misa llegara tanta gente, porque aquello eran más de mil personas. Y sí, la iglesia se llenó, pero al final todo el mundo se estaba durmiendo, por culpa de la trasnochada por ver los payasos”.