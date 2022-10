Figueres le mandó filazo a Rodrigo Chaves por ver con “reserva” apoyo a Laura Chinchilla

Rodrigo Chaves no sabe si apoyará a Laura Chinchilla en una postulación para un puesto internacional y eso molestó a Figueres.

El expresidente de la República, José María Figueres le mandó un filazo en redes sociales al mandatario Rodrigo Chaves.

La molestia del liberacionista se da porque Chaves, quien lo derrotó en las últimas elecciones presidenciales, dijo que ve “con reserva” la posibilidad de que el Gobierno apoye una postulación de la exmandataria Laura Chinchilla a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Ocupar posiciones de prestigio internacional nos conviene, más si son instituciones financieras. Laura sería una excelente presidenta del BID (1er mujer en ocupar ese cargo). En lugar de oponerse, el gobierno debería estar ‘volcado’ en conseguir los votos de otros países a su favor”, manifestó Figueres en su cuenta de Twitter.

Sobre este tema Chaves había dicho que tiene en agenda una reunión con Chinchilla el próximo viernes para hablar sobre el tema, pero dijo que lo tendrá que meditar.

“No me estoy comprometiendo a apoyarla, aunque ella pidió la cita, entiendo, para solicitar el apoyo. Creo que es el viernes en la tarde, pero no estoy adelantando ningún criterio al respecto. Lo veo con reserva.

“Me pidió una cita, no se ha reunido con el canciller. Lo tengo que meditar mucho y francamente no estoy seguro que lo vayamos a hacer”, declaró el mandatario.